Adrià Collado, el nuevo fichaje de 'Com si fos ahir', y su mujer también actriz

Los espectadores de TV3 ya pueden conocer a uno de los personajes más intrigantes y que promete ser clave en Com si fos ahir. Miqui, el nuevo personaje que acaba de aparecer en escena, está interpretado por Adrià Collado.

El fichaje del mítico Fernando de Aquí no hay quien viva ha sido toda una sorpresa. Y es que no es habitual verlo en muchas producciones catalanas. Todo hace pensar que la participación de Adrià Collado en la aclamada serie no dejará indiferente a nadie.

Su personaje en Com si fos ahir promete añadir un toque de emoción y tensión a la trama. Atrayendo a una audiencia que disfrutará de su regreso a la ficción catalana. Sin duda, su incorporación al elenco es uno de los momentos más esperados de esta nueva temporada.

Quién es Ana Alonso, la discreta mujer de Adrià Collado

No conocemos demasiados detalles de la vida privada de Adrià Collado, ya que siempre ha querido mantenerse lejos del foco mediático. Sin embargo, es conocido por muchos que mantiene una relación con Ana Alonso con quien tiene dos hijos.

Poco se conoce sobre Ana Alonso con quien el actor ha mantenido una relación sólida por más de una década. Su romance se ha mantenido firme, demostrando un equilibrio entre la vida personal y la profesional de Collado.

Desde siempre, Adrià Collado ha mantenido su vida personal en un plano discreto. Aunque prefiere que su carrera como actor sea lo que hable por él, hay ciertos momentos especiales que ha decidido compartir con sus seguidores.

Dos de los más destacados han sido el nacimiento de sus pequeños: Gal·la y Pol. Aunque no suele hacerlo a menudo, las publicaciones en las que muestra a su familia son siempre bien recibidas por sus fans. Quienes no tardan en elogiar la hermosa familia que ha construido.

Adrià Collado es muy discreto en cuanto a su vida privada

Más allá de su popularidad como actor, Collado se considera un hombre sencillo. Con el paso del tiempo, su imagen ha evolucionado y su cabello se ha llenado de canas y ha apostado por dejarse barba. Un look que muchos encuentran atractivo.

A pesar de estos cambios estéticos, sigue siendo la misma persona. Alguien con una profunda pasión por aprender y seguir creciendo en su profesión. Ahora, es momento que Adrià Collado disfrute de esta nueva etapa en Com si fos ahir.