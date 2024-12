Adiós a Pilar Rahola, hace las maletas y se va lejos de Cataluña: 'Me han...'

Pilar Rahola ha anunciado que pronto hará una pausa en sus colaboraciones habituales para dedicarse a un proyecto en América del Sur. En una entrevista concedida a El món a RAC1, Rahola ha revelado que estará lejos de Cataluña durante unos meses.

El nuevo desafío llevará a Rahola a recorrer varios países sudamericanos a lo largo de un máximo de seis meses. Durante este tiempo, se dedicará a impartir seminarios, conferencias y cursos, además de participar en un interesante proyecto televisivo.

La periodista ha adelantado que realizará una serie de entrevistas que tendrán como objetivo reflexionar sobre los retos y realidades del continente. En total, serán diez entrevistas a destacadas personalidades políticas y sociales, siendo la primera una conversación con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti.

Adiós a Pilar Rahola

Según ha explicado, el propósito principal de estas entrevistas será analizar las dinámicas y los desafíos de América del Sur. Rahola planea abordar temas clave relacionados con la política, la sociedad y la economía de la región, aprovechando su experiencia.

Esta iniciativa busca contribuir al debate sobre el futuro del continente, fomentando una visión más amplia y reflexiva sobre su situación actual. El anuncio supone un cambio temporal en la rutina profesional de Rahola, quien ha sido una presencia constante en espacios televisivos.

Aunque no ha especificado la fecha exacta de su partida, sí ha dejado claro que este nuevo proyecto requerirá toda su atención y dedicación. "Me voy de Cataluña una temporada, máximo seis meses. Me ha fichado un think tank para hablar de la situación política en Sudamérica".

Pilar Rahola hace las maletas y se va muy lejos Cataluña

Con este nuevo reto, la catalana regresa a una faceta más internacional de su carrera. De esta manera, combinará su experiencia como comunicadora y analista con un enfoque global.

Aunque será una ausencia temporal de Cataluña, la periodista promete mantenerse conectada con sus seguidores, compartiendo los avances de su viaje y las reflexiones surgidas de su experiencia.

Este proyecto representa para Pilar Rahola una oportunidad única de contribuir al diálogo sobre América del Sur, acercándose a su realidad desde diferentes perspectivas. Un desafío que, sin duda, marcará un capítulo importante en su trayectoria profesional.