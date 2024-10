Adara Molinero destapa la triste realidad que atraviesa Isa Pantoja: 'No hay dinero'

Isa Pantoja se presentará esta noche en el programa ¡De Viernes!, donde hablará de la actual relación con su madre. A la espera de su testimonio, el adelanto proporcionado por el programa ha comenzado a suscitar diversas reacciones. Entre estas, se destaca la de Adara Molinero, quien ha revelado la triste verdad de Isa: “No hay dinero”, afirmó la exazafata.

Adara ha criticado con dureza a la hija de la tonadillera, a quien acusa de haber mercantilizado su relación con su madre. Entre otros temas, Isa abordará la sensación de abandono que actualmente experimenta por parte de su madre. Estas declaraciones no han sido bien recibidas por Molinero, quien rápidamente expresó su descontento en las redes sociales.

Adara Molinero revela la triste verdad de Isa Pantoja

Isa Pantoja será esta noche la protagonista destacada de ¡De Viernes!. La hija de la tonadillera se sentará en el plató de Santi Acosta para sincerarse sobre su relación prácticamente inexistente con su madre. El programa ha ofrecido un adelanto, y las declaraciones de Isa resultan verdaderamente desgarradoras.

Particularmente en relación con su adopción y la sensación de abandono que ha vuelto a experimentar a causa de Isabel Pantoja. Las reacciones no se han hecho esperar, y Adara Molinero ha sido de las primeras en expresar su opinión al respecto. Lo hacía revelando la triste realidad de Isa: “No hay dinero”, comentó Adara, indicando así el motivo de su presencia en el plató.

La entrevista que esta noche ofrecerá Isa a Santi Acosta y Beatriz Archidona sobre su madre ha indignado a Adara. Molinero ha criticado la decisión de Isa de exponer su drama familiar, acusándola de hacerlo únicamente por dinero. “Eres más simple que una lechuga, deja a tu madre en paz ya”, comenzó diciendo

“Si no hablas de ella no interesas, ¿verdad?, y si no hablas de ella no hay dinero. Eres la enemiga de tu propia madre”, publicó. Esta reacción ha captado notablemente la atención, puesto que, hasta ahora, no había constancia de una mala relación entre ambas.

De hecho, Isa y Adara coincidieron en Supervivientes cuando la colaboradora visitó a Asraf. Durante el reality, Beno y la exazafata se apoyaron mutuamente, formando un buen equipo al inicio de la aventura. Posteriormente, su relación se enfrió, pero Isa nunca se enfrentó a la madrileña, ni lo hizo en GH DÚO cuando Elena Rodríguez y Asraf se disputaban un lugar en la final.

Adara Molinero sorprende con su duro ataque a Isa Pantoja

El mensaje que Adara publicó en la red social X, arremetiendo contra Isa, ha generado un debate entre sus seguidores. Algunos comparten su opinión sobre la hermana de Kiko Rivera, mientras que otros acusan a Molinero de haber hecho lo mismo en el pasado. Adara también expuso sus polémicas familiares y sus seguidores no han dudado en recordárselo, defendiendo de este modo a Isa.

La ex de Álex Guita concedió varias exclusivas hablando sobre lo difícil que fue su infancia, con títulos impactantes. “Lo que viví con mi madre me destrozó la infancia” o “Necesité terapia para superar mi infancia” son solo algunos de los ejemplos. Por no hablar del distanciamiento con su padre, cuyos problemas ha expuesto en numerosas ocasiones.

Por ello, los detractores de Adara le acusan de “dar lecciones”, cuando “ha vendido sus dramas familiares y de parejas en revistas, platós y realities”. Por su parte, Isa no ha emitido respuesta ante las críticas formuladas por la exsuperviviente, optando por no involucrarse en una confrontación con ella.

De igual manera, Asraf que ha decidido no pronunciarse, aunque su breve amistad con Adara podría haberle brindado la oportunidad de censurar públicamente sus declaraciones. Lo que resulta evidente es que esta noche, la entrevista de Isa generará un amplio debate y no dejará indiferente a ningún espectador.