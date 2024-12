Ya es oficial, el Barça ficha al sucesor de Dani Olmo, llega avalado por Lamine Yamal

La situación de Dani Olmo en el Barça está cerca de convertirse en un drama histórico, pues el mediocampista egarense, fichado este pasado mercado de fichajes estival, sigue sin estar inscrito. Fuentes del Barça aseguran que Dani Olmo quedará registrado en LaLiga EA Sports antes de las 24 horas de este mismo martes 31 de diciembre de 2024, pero las dudas asustan. Además, Dani Olmo ya sabe que el Barça, de forma paralela, trabaja en el mercado de fichajes con el fin de buscar a su sucesor: llegaría avalado por Lamine Yamal.

El Barça tiene hasta las 24 horas de este martes para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor y, de no conseguirlo, el ridículo sería más que espantoso. El Barça pagó cerca de 60 millones de euros por Dani Olmo y, 6 meses después de su fichaje, sigue sin ser capaz de generar espacio salarial para inscribirle debidamente. Ahora, por si todo esto no fuera suficiente, el Barça hace oficial que trabaja en el fichaje del sucesor de Dani Olmo: no se descarta que llegue avalado por Lamine Yamal.

El objetivo del Barça pasa por inscribir a Dani Olmo, pero si no se consigue, el club culer se verá obligado a acudir al mercado de fichajes para reforzar su plantilla. En este sentido, Deco y Joan Laporta ya estudian varios posibles fichajes, pero hay uno que está cogiendo peso, en parte por la voluntad de Lamine Yamal, estrella emergente del Barça. "No podemos descartar ninguna operación", explican fuentes del Barça, que ya dejan entrever que el club fichará al gran sucesor de Dani Olmo, quien sigue sin ser inscrito a estas horas.

El Barça espera la autorización de LaLiga para el acuerdo de la venta de los asientos VIP del Camp Nou, lo cual es necesario para poder registrar a Dani Olmo. Tienen plazo hasta las 23:59 de esta noche para conseguirlo y, de no ser así, el Barça ya hace oficial que acudirá al mercado de fichajes para relevar a Dani Olmo. La idea del Barça era poder contar con Dani Olmo, pero todo se está complicando y Lamine Yamal ha aparecido en escena: el crack del Barça podría avalar un nuevo fichaje.

Resulta evidente que, de no poder registrar a Dani Olmo, el Barça debería acudir al mercado de fichajes de invierno de forma urgente, pues el equipo quedaría muy tocado futbolísticamente. En este sentido, el Barça ya prepara y hace oficial un fichaje que llegaría de la mano de Lamine Yamal y que, de una forma u otra, mejoraría el ataque culer. Si el Barça no inscribe a Dani Olmo, el jugador de Terrassa quedará libre y tendrá derecho a cobrar todo su contrato hasta 2030, lo cual responsabiliza y mucho a Laporta.

El Barça teme el desastre y, por consiguiente, prepara todos los escenarios posibles: uno de estos pasa por fichar a un crack que llegaría avalado por Lamine Yamal, máxima estrella culer. El Barça visita Barbastro este próximo sábado (19 horas) y todavía no sabe con qué jugadores podrá hacerlo, pues Dani Olmo y Pau Víctor no están inscritos, aunque podrían jugar Copa. Lo que sí que está claro es que el Barça acudirá al mercado de fichajes para relevar, de forma casi definitiva, a Dani Olmo, quien ha bajado mucho su rendimiento.

Ya sea por su situación extradeportiva o por sus problemas físicos, resulta evidente que Dani Olmo ha perdido fuerza y que, en estos últimos partidos, ha perdido fluidez en campo ofensivo. El Barça no quiere ser derrotista, pero sí que confirma que acudirá al mercado para fichar al que será el sucesor de Dani Olmo, que llegaría avalado por Lamine Yamal.

¿Qué jugador llegaría al Barça avalado por Lamine Yamal? Pues el Barça prepara el fichaje de Adam Aznou, lateral izquierdo del filial del Bayern. Aznou es uno de los mejores amigos de Lamine Yamal y sería el primer fichaje del Barça en caso de que el club no logre registrar al mediocampista Dani Olmo. El mejor amigo y socio de Lamine Yamal cuesta 1M€, cantidad de la que dispondría el Barça si LaLiga EA Sports da el visto bueno a la venta de asientos VIP.