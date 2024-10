Vitor Roque llegó al FC Barcelona en enero de 2024 con la ilusión por las nubes. Deco le había prometido ser el suplente de Lewandowski y disponer de minutos de calidad para demostrar toda su valía. En Brasil era considerado toda una joven promesa, pero ni para Xavi ni para Flick ha sido suficiente.

Actualmente, menos de un año después, Vitor Roque ya no juega en el Barça. Actualmente lo hace en el Betis, como cedido, pero con una opción para quedarse definitivamente en la capital hispalense que solo el club andaluz puede activar, aunque no será fácil. El precio de activar dicha cláusula es de 25 millones por el 80% de sus derechos.

Todavía está por ver qué sucede con su futuro, pero hoy, Vitor Roque ha querido contar toda la verdad y lo ha desvelado en una sincera entrevista con ABC Sevilla. No se ha mordido la lengua y ha hablado de todo, dejando claro cuál es su deseo y lo mal que lo pasó en su breve etapa en el Barça.

Vitor Roque confiesa su calvario y obliga al Barça a fichar, mensaje directo: 'Ten...'

Vitor Roque no se ha mordido la lengua. Ha confesado sobre su estancia en el Betis que "aquí soy muy feliz. Mi familia, que ha pasado momentos difíciles, también sonríe conmigo".

Pero no solo eso, pues el mensaje más contundente que ha dejado Vitor Roque iba dirigido al Barça. "Estuve seis o siete meses en los que no sonreía y pasé momentos complicados allí, pero eso ya ha pasado. Estoy aquí y feliz, eso es lo más importante".

De este modo, Vitor Roque parece dejar claro que el Barça ya forma parte de su pasado. Está contento en el Betis y, aunque de momento las cifras no acompañan, sí que ha sido capaz de demostrar ganas, entrega e intensidad. Mucho más de lo que pudo hacer a las órdenes de Xavi, que casi no le dio minutos.

Vitor Roque no quiere volver, el Barça debe fichar

Además de lo mencionado anteriormente, Vitor Roque ha dejado claro que le gustaría quedarse en el Betis, pero no depende de él. "Tengo ganas de jugar aquí en el Betis, me gustaría mucho. He hablado con mis padres de eso, aquí se vive bien y me encantaría jugar más aquí".

Por lo tanto, de sus declaraciones se desliza la necesidad del Barça de acudir al mercado. Robert Lewandowski está ya en la recta final de su carrera pese a su gran nivel, y Ansu Fati está desaparecido. Veremos qué sucede el próximo verano, pero Vitor Roque se ha encargado de trazar la planificación deportiva del Barça con sus palabras.