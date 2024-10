Giro total en la previsión de fichajes del Barça: Ronald Araújo critica, Flick castiga

Ronald Araújo, defensa central uruguayo del Barça, ha entrado en la fase final de su recuperación y fuentes del entorno culer reconocen que podría regresar tras este parón internacional de selecciones. Ronald Araújo se lesionó durante la Copa América y, con una de sus críticas, ya ha obligado al Barça a dar un giro total con relación a la previsión de fichajes. Ahora bien, Flick no está dispuesto a pasar por el aro y ha tomado la decisión de castigar duramente a Ronald Araújo, que tendrá complicado volver a ser titular indiscutible.

Tanto Pau Cubarsí como Íñigo Martínez son, a día de hoy, intocables para Flick, motivo que preocupa y mucho a Ronald Araújo. Además, por si no fuera poco, Ronald Araújo sabe que el Barça se ha movido para fichar a Jonathan Tah, defensa central del Bayer Leverkusen que termina contrato en 2025. Ronald Araújo ha criticado duramente al Barça y ha decidido renovar su contrato, lo que provoca un giro total en la previsión de fichajes del club culer que lidera Joan Laporta.

Ronald Araújo será importante con Flick, pero el entrenador alemán ha sido muy claro con el zaguero uruguayo. Nadie está por encima del resto y con Ronald Araújo la situación será exactamente la misma: si quiere ser titular habitual tendrá que ganárselo como el resto de sus compañeros. El Barça está molesto con Ronald Araújo, quien hace unos meses no quería renovar y estaba dispuesto a aceptar una de las múltiples ofertas que tenía para irse del club catalán.

Ronald Araújo se cabrea y critica al Barça, Flick lo castiga: "¿Esto qué es?"

Flick destaca por muchas virtudes, pero, sobre todo, se hace respetar por su sinceridad y trato directo. Con Ronald Araújo no ha sido distinto: Flick le ha dicho lo que piensa sin evitar el cara a cara. Ronald Araújo tendrá complicado volver al once titular: está falto de ritmo y no ha podido realizar la pretemporada con el resto del grupo.

Además, Flick destaca mucho el papel de Pau Cubarsí y de Íñigo Martínez, dos piezas clave en el esquema del técnico alemán en este arranque de curso oficial. Ronald Araújo criticó el papel del Barça, que estudiaba el mercado de fichajes para hacerse con los servicios de Jonathan Tah, competencia directa del uruguayo. Flick se ha puesto en contacto con Ronald Araújo para avisarle: aquí nadie tiene asegurados los minutos, así que el uruguayo tendrá que hablar en el campo y dejarse de críticas.

Ronald Araújo se molestó y mucho con un Barça, encabezado por Flick, que lleva meses estudiando nuevos fichajes para reforzar la defensa. Ronald Araújo considera que es una gran falta de respeto, pero el Barça le ha contestado haciéndole saber que todavía espera respuesta a la propuesta de renovación presentada.

Ronald Araújo se lo pensará y mucho, pues sabe que el Barça planifica varios fichajes y que Flick no está dispuesto a darle ningún trato de favor extraordinario.

Giro total en la previsión de fichajes del Barça, todo por culpa de Ronald Araújo

La previsión de fichajes del Barça pasaba por fichar a Jonathan Tah, pero las palabras y los gestos de Ronald Araújo obligan a reconducir la ruta prevista establecida. Ronald Araújo se quiere quedar en el Barça y, según ha podido saber 'e-Notícies', quiere renovar su contrato, algo que el club culer también quiere.

El paso que ha dado Ronald Araújo obliga al Barça a dar un giro total en materia de fichajes, pues la entidad culer no contaba con la continuidad del uruguayo. Deco y Joan Laporta se olvidan de reforzar la defensa, pues con Ronald Araújo estiman que el bloque ya ha quedado bien reestructurado.

Ronald Araújo tenía claro que su futuro pasaba por irse del Barça, pero ha rectificado y se ha puesto en contacto con el Barça para renovar su contrato. Flick ya lo sabe y está contento por ello, pero ha hablado con Ronald Araújo para dejarle las cosas claras. Si Ronald Araújo quiere volver a ser importante tendrá que ganárselo en el campo, donde por el momento tiene mucha competencia.