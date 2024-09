El VAR se burla del Barça: 2 rojas y un penalti al limbo ante el Villarreal, escándalo

El partido disputado ayer en La Cerámica entre Villarreal y Barça dejó muchísimos detalles a comentar. Por un lado, destacar que los de Flick siguen con su racha de imbatibilidad en LaLiga y ya suman 18 puntos de 18 posibles. Un récord a la altura de muy pocos y que permite soñar a la afición culé con grandes objetivos.

Sin embargo, no todo fue felicidad en el Barça. La grave lesión de Ter Stegen, que se ha roto el tendón rotuliano, empañó la goleada por 1 a 5 y dejó una sensación amarga en el vestuario.

Pero además, el VAR volvió a ser protagonista negativo, pues pasó por alto dos feas acciones en los minutos finales que pudieron provocar otra desgracia. Y no solo eso, pues además de las rojas que dejó de mostrar, el VAR también se tragó un penalti cometido sobre Raphinha bastante claro. Las imágenes no dejan lugar a dudas, pero la caída del brasileño dentro del área no fue ni revisada: una nueva jornada en la que el VAR no ayuda al Barça.

El VAR pasa de Raphinha

La actuación del VAR en líneas generales fue mala y Raphinha sufrió las consecuencias. En el minuto 21, Parejo y Sergi Cardona frenaron su internada en el área con una doble entrada que ni el colegiado ni el VAR consideraron suficiente para señalar penalti. Sin embargo, viendo nuevamente las imágenes se aprecia como los defensores del Villarreal en ningún momento disputan la pelota y solo buscan frenar a Raphinha, que termina cayendo dentro del área.

La jugada pasó bastante desapercibida, pero es evidente que el papel del VAR dejó mucho que desear anoche en La Cerámica. Por suerte para el Barça, el resultado fue muy abultado y no hizo falta echar de menos la acción del penalti sobre Raphinha. Aunque lo que sí que lamenta la afición, el vestuario y la cúpula culé fueron las entradas que sufrió Lamine Yamal con el partido decidido.

Lamine Yamal, el objetivo número uno de todos menos del VAR

Lamine Yamal volvió a brillar con luz propia. Su actuación fue realmente sobresaliente, coronada con la asistencia de exterior a Raphinha que está dando la vuelta al mundo. Con solo 17 años ya está en el debate del Balón de Oro y eso parece que no gusta a todos.

Ayer, frente al Villarreal, Lamine Yamal fue el centro de la ira y la impotencia de los rivales. Primero fue Sergi Cardona, que le tiró una patada a la altura de la rodilla que le podía haber hecho mucho daño. Y, posteriormente, Ilias Akhomach, que salió de La Masía y que realizó otra falta sin balón a Lamine Yamal que el VAR tampoco consideró como merecedora de expulsión.

El VAR necesita proteger a los futbolistas, y especialmente a los talentos como Lamine Yamal. Las dos entradas deberían haber supuesto dos tarjetas rojas, pero quedaron en nada.

Por suerte, Lamine Yamal está bien y a tope para el próximo duelo del Barça, que será este miércoles ante el Getafe.