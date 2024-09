El último invento de Carlo Ancelotti: Antonio Rüdiger celebra el fichaje de emergencia

Ancelotti está preocupado por una serie de problemas físicos que arrastra Éder Militao desde el pasado sábado contra la Real Sociedad. El brasileño ha sido sometido a una serie de pruebas las cuales han determinado que no sufre lesión de ningún tipo. Molestias derivadas del juego y de la acumulación de partidos que invitan a dar descanso a Militao.

Es por eso que esta noche, en el debut del Real Madrid en Champions League, Carlo Ancelotti está reflexionando en quién debe ser la pareja de Antonio Rüdiger. Sin Militao, Alaba ni Vallejo, el técnico italiano se queda sin opciones. Y además, parece que en esta ocasión no va a recurrir a su comodín, Tchouaméni, al que planea alinear en la medular con Jude Bellingham y Fede Valverde.

Carlo Ancelotti se queda sin opciones. Solo Antonio Rüdiger está disponible, por lo que urge encontrar un central temporal para el debut en Champions League ante el Stuttgart. Y parece que lo ha encontrado en Dani Carvajal.

Dani Carvajal: la solución de emergencia

Carlo Ancelotti planea dar entrada a Dani Carvajal en el eje defensivo junto a Antonio Rüdiger. Así lo ha probado en el último entrenamiento, con Lucas Vázquez el lateral diestro. La medular estaría formada, con casi toda seguridad, por Bellingham, Valverde y Tchouaméni.

La pasada temporada, Dani Carvajal ya tuvo que actuar en esa posición en dos encuentros ligueros consecutivos ante Atlético de Madrid y Girona. En ambos partidos, Ancelotti manifestó haber quedado muy satisfecho del rendimiento de Carvajal como central. El entrenador madridista recurrirá una vez más a esta decisión de emergencia para poder darle a Militao el descanso que necesita y no arriesgarse.

La primera vez que Dani Carvajal actuó como central fue en la prórroga del partido de vuelta de semifinales de la Champions League ante el Chelsea en la temporada 2021-22. Tuvo que suplir a Nacho cuando ya no quedaban cambios. Y ayer aseguró en rueda de prensa que está preparado para jugar dónde le pida el míster.

Carlo Ancelotti no duda en tener que recurrir a Dani Carvajal en esta posición en caso de necesidad para ayudar a Antonio Rüdiger. El de Leganés siempre ha rendido a un altísimo nivel y el equipo nunca ha sufrido en las experiencias pasadas. Se había especulado que si Éder Militao no jugaba, sería Tchouaméni quien ocuparía un lugar en el eje central junto a Antonio Rüdiger, pero Ancelotti no quiere desproteger su medular.

Dani Carvajal con Antontio Rüdiger y mucho más

El retorno de Bellingham y Tchouaméni y la decisión que sea Dani Carvajal el que ocupe el centro de la defensa llevarán a Modric y Güler al banquillo. Los dos futbolistas blancos fueron titulares ante la Real Sociedad y actuaron a buen nivel. Luka Modric, a pesar de sus 39 años, continúa siendo pieza importante del equipo blanco y Arda Güler le dio la posición de balón necesaria al equipo en momentos claves.

Arda Güler provocó también la jugada del primer penalti con el cual los blancos se adelantaron en el marcador. En la línea atacante, Ancelotti no hará cambios y se prevé que estén el tridente Vinicius, Mbappé y Rodrygo. En defensa, la enfermería blanca le da la oportunidad a Dani Carvajal de formar pareja con Antonio Rüdiger; veremos qué tal sale.