Jules Koundé se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del Barça desde su llegada al club. El defensor francés, que originalmente fue fichado como central procedente del Sevilla, ha tenido que adaptarse a nuevas necesidades del vestuario. Xavi fue el primero en colocarlo en un costado y Flick ha mantenido su decisión, demostrando que Koundé puede brillar en esa posición.

El paso de los meses ha dejado claro que Jules Koundé es uno de los mejores laterales derechos del mundo en la actualidad. El '23' ha sido clave en la solidez defensiva del Barça, y decisivo en ataque, mostrando una capacidad para aportar asistencias que se suma a su fiabilidad defensiva.

Este destacado rendimiento ha llamado la atención de varios clubes europeos, y el Arsenal, liderado por Mikel Arteta, ha mostrado un fuerte interés en fichar a Jules Koundé. Los gunners están dispuestos a ofrecer 75 millones de euros para llevarse al jugador del Barça, una cifra que podría resultar difícil de rechazar para el club catalán. No obstante, Deco y Flick tienen claro que Koundé es imprescindible y que no tiene un sustituto adecuado, por lo que, a priori, no consideran aceptar la oferta.

La última hora sobre Jules Koundé acelera un fichaje de 15 M€: Roma y Barça lo quieren

Sin embargo, la situación económica del FC Barcelona es un factor que podría cambiar las decisiones del club. La necesidad de liberar masa salarial y generar ingresos podría llevar a Laporta y Deco a replantearse la oferta del Arsenal por Jules Koundé. Es por eso que la directiva ya ha empezado a buscar en el mercado un nuevo lateral diestro.

Uno de los candidatos que ha cobrado fuerza en las últimas horas es Andrei Ratiu, el lateral derecho del Rayo Vallecano. Ratiu está realizando una temporada sensacional, lo que le ha valido para captar el interés de grandes clubes como el FC Barcelona. Ahora bien, para sorpresa de Deco y Laporta, la Roma también va tras los pasos del carrilero del Rayo.

Andrei Ratiu, alternativa a Jules Koundé

El Barça ha empezado a considerar seriamente el fichaje de Andrei Ratiu. Con un precio de 15 millones, Ratiu podría ser una opción ideal para reemplazar a Jules Koundé en caso de que se marche al Arsenal. Sin embargo, la Roma, con una mayor capacidad económica, también está interesada en el lateral rumano, lo que obliga al FC Barcelona a acelerar su toma de decisiones.

Todo depende de la salida de Jules Koundé. Si finalmente tiene que ser vendido al Arsenal, el Barça deberá reforzar la zaga con Andrei Ratiu. Eso sí, la competencia con la Roma será feroz, y el FC Barcelona no puede dormirse si no quiere quedarse con las manos vacías.