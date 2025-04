¡ÚLTIMA HORA! Javier Tebas responde al Real Madrid: 'Esto no es fútbol, esto es c...'

Mañana, supuestamente, debería jugarse la final de la Copa del Rey, un evento que reúne a miles de aficionados. Sin embargo, a estas horas, no está claro que se dispute tal y como estaba previsto.

El Real Madrid ha provocado un terremoto al no presentarse ni a la rueda de prensa previa a la final, ni al entrenamiento, ni a la sesión de fotos oficial. Incluso la cena institucional ha sido cancelada, por orden de Florentino Pérez, lo que ha generado gran expectación. A estas horas, no está claro que la final de la Copa del Rey se juegue, y Javier Tebas ha respondido en sus redes sociales.

¿Qué pasa con la final de la Copa del Rey?

Todo este revuelo ha sucedido después de la comparecencia pública de los colegiados que dirigirán el encuentro. De Burgos Bengoetxea y González Fuertes se presentaron ante los medios para hablar sobre la final de la Copa del Rey. Pero además de hablar de la final, también han respondido a los conocidos vídeos emitidos por Real Madrid TV.

González Fuertes, quien estará en el VAR durante el partido, afirmó: "Yo sí voy a hablar de esos vídeos". Y continuó, "Más que lo que se dice, son las consecuencias de lo que se dice. Estamos viendo en redes sociales a gente anónima que insulta y amenaza sin ningún control", sentenció antes de anunciar "medidas más estrictas".

Este fuerte discurso ha provocado una reacción inmediata en el Real Madrid. La furia de Florentino Pérez ha sido tal que la posibilidad de no presentarse a la gran final de la Copa del Rey se ha vuelto más real que nunca. Ante este escenario, Javier Tebas, presidente de LaLiga, no se ha quedado callado.

Javier Tebas rompe su silencio sobre la final de la Copa del Rey

Javier Tebas ha utilizado sus redes sociales para lanzar un contundente comunicado en respuesta al Madrid y a Florentino Pérez: "Esto no es fútbol, es control de poder".

Tebas continuó señalando varios puntos relacionados con el Real Madrid y, en particular, con Florentino Pérez. "No le gusta Javier Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere", detalló.

Y, finalmente, Javier Tebas dejó claro que el problema no es solo que el Real Madrid intente imponer su voluntad. "No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol, y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan", sentenció.

La respuesta de Javier Tebas ha puesto al Real Madrid y, sin mencionarlo directamente, a Florentino Pérez en el centro de la diana. Mientras tanto, la final de la Copa del Rey está en el aire, y el fútbol español vive horas de incertidumbre.