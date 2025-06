Javier Tebas, presidente de LaLiga, sigue su cruzada particular con el Barça y ya lanza un último y claro aviso a Joan Laporta. Según ha explicado Javier Tebas, presidente de la patronal de clubes, el Barça no está todavía en el famoso 1:1, por lo que no podría inscribir a Nico Williams, fichaje estrella. Hace algunas semanas, Javier Tebas ya declaró que "una cosa era pagar cláusulas y otra muy distinta era inscribir a jugadores", haciendo referencia al fichaje de Nico Williams por el Barça.

Fuentes del Barça aseguran estar "hartas" del comportamiento de Javier Tebas, que, de forma constante, revela la situación económica del Barça y preocupa a todos los culers del mundo entero. Joan Laporta mantiene su plan, el cual es claro y evidente: el Barça quiere pagar la cláusula de Nico Williams este próximo 1 de julio y, posteriormente, inscribir al jugador navarro. Javier Tebas, por su parte, está buscando 'enturbiar' la situación, que podría acabar con un Nico Williams que, ya de por sí, tiene muchas dudas por la reacción de su afición.

El Athletic Club, por su parte, también está jugando sus cartas para perjudicar al Barça. Este pasado jueves, a través de un comunicado, el club vasco anunción que "judicializará el pago de la cláusula de Nico Williams y que seguirá de cerca las cuentas del Barça". Dicho de otro modo, el Athletic Club comprende y da por hecho que el Barça, con ayuda de Javier Tebas, está inscribiendo jugadores con unas normativas distintas a los otros clubes.

Última hora, Javier Tebas lanza un claro aviso, el Barça se queda sin fichaje estrella

El Barça trabaja para completar un mercado de fichajes histórico, pero sabe que, por delante, se encontrará con un gran enemigo. Este no es otro que Javier Tebas, presidente de LaLiga. Javier Tebas lo tiene muy claro y ya ha lanzado un mensaje directo al FC Barcelona: el control económico de LaLiga seguirá siendo igual de exigente, así que todo puede pasar.

El Barça tiene a punto de caramelo el fichaje de Nico Williams, delantero del Athletic Club por quien el Barça pagará 62M€, pero Tebas considera que no podría ser inscrito. Así lo ha comunicado el presidente de la patronal de clubes, que insiste en repetir un 'Caso Dani Olmo', ahora con el delantero español Nico Williams, que será anunciado próximamente. El Barça está que echa humo por las orejas, pues sabe que Javier Tebas es infranqueable e inflexible, sobre todo ahora que el resto de clubes españoles duda de todo.

"Lo que haremos, como hemos hecho siempre, es que el FC Barcelona tendrá que cumplir las normas para incorporar jugadores, sea Nico Williams, Haaland, Messi… el que sea. Y no vamos a variar nada", ha asegurado Javier Tebas en una entrevista concedida a la 'Agencia EFE'. Asimismo, Tebas también ha dejado claro que "el Athletic Club de Bilbao no tiene que hacer ninguna nota, es nuestra obligación explicar dudas sobre el Fair Play financiero".