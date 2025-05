El Clásico de Liga entre Barça y Madrid está a la vuelta de la esquina y el CTA ya empieza a calentar el vital partido antes de hora. Y es que, en estas últimas horas, el CTA dirigido por Medina Cantalejo ha confesado y, por ende, confirmado el desastre. Ya hay árbitros para el Barça-Madrid: desastre absoluto, no gustan ni a culers ni tampoco a madridistas.

El Comité Técnico de Árbitros, máximo responsable de las designaciones arbitrales vinculadas a la Liga, está en el ojo del huracán y no para de recibir críticas durísimas. Está claro que el ‘Caso Negreira’ y la famosa carta del Madrid no han ayudado, pero lo cierto es que el nivel del arbitraje ha bajado y mucho en España. Ahora, por si no hubiera suficiente polémica, el CTA ya ha confirmado otro desastre: revelados los árbitros del Barça-Madrid, hay sorpresas.

El divorcio entre Barça y Madrid es total y más tras lo sucedido en el Clásico de Copa del Rey, ensuciado por la polémica arbitral. La RFEF, por su parte, tampoco apoya al CTA y medita cambios, empezando por cargarse a Medina Cantalejo, número 1 arbitral en España. El CTA, lejos de arrugarse, ha tomado una nueva decisión polémica: hay árbitros confirmados para el Barça-Madrid de Liga.

Última hora: El CTA confiesa el desastre, ya hay árbitro para el Barça-Madrid de Liga

El fútbol español vive días de mucho caos y alboroto por culpa de las constantes polémicas arbitrales, que se han acentuado con la carta del Real Madrid publicada hace algunas semanas. De hecho, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se plantea un cambio drástico en la dirección del CTA, que está liderada por el andaluz Medina Cantalejo y por Clos Gómez.

Uno de los nombres que ya ha sacado la cabeza es el de Mateu Lahoz, árbitro valenciano ya retirado que pasaría a liderar el CTA con el objetivo de poner paz. Antes de que todo esto se confirme, el CTA sigue a la suya y ha tomado otra decisión: se han confirmado los árbitros que pitarán el partido entre Barça y Madrid.

Para sorpresa de nadie, el nombre del árbitro principal del partido no gusta ni al Barça ni tampoco al Madrid. El elegido para pitar será el canario Hernández Hernández y en el VAR estaría Figueroa Vázquez, del colegio andaluz. Según avanzó ‘El Chiringuito’, estos dos árbitros son los elegidos por el CTA, aunque “todavía no es oficial ni definitivo”.

El Barça ve esta posible designación como un claro favor al Real Madrid, club blanco que quiere cambiar la forma de arbitrar en España y que propone cambios muy radicales. A raíz del 'Caso Negreira', el entorno del Real Madrid considera que LaLiga EA Sports "está podrida" y que hace falta una gran limpieza para que la competición sea justa. El Barça insiste en que todo se trata de una campaña mediática.