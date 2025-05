¡Triple oferta por Eric García! El Barça toma una decisión que no gustará a todos

Eric García es el ejemplo perfecto de resiliencia, trabajo y sacrificio en el Barça. Empezó la temporada siendo uno de los descartes evidentes de Hansi Flick. Sus limitaciones físicas y la gran competencia le condenaron al banquillo.

Durante el primer tramo de la temporada, Eric García fue un suplente habitual para Flick. Sin embargo, a finales de enero, su situación cambió radicalmente. Un gol decisivo ante el Oporto en Champions cambió la percepción del técnico alemán y su futuro en el club catalán.

El día que todo cambió para Eric García

Pocas horas antes del cierre del mercado invernal, Eric García tenía casi cerrado su traspaso al Girona por 10 millones. Pero ese gol al Oporto y su polivalencia hicieron que Hansi Flick apostara por su continuidad en el último momento. Desde entonces, Eric comenzó a jugar más, primero como pivote y luego como lateral.

En el tramo final de la temporada su rendimiento ha sorprendido a todos. Eric García ha demostrado ser más que un central, ofreciendo versatilidad y compromiso. Esto ha hecho que su valor crezca exponencialmente, llamando la atención de otros equipos, pero también ganándose la confianza de Hansi Flick.

Girona, Real Sociedad y Como pujan por Eric García, y el Barça responde

Actualmente, tres clubes han mostrado interés por Eric García: Girona, Real Sociedad y Como. Los tres han presentado ofertas para incorporar al jugador este mismo verano. Girona y Como podrían ofrecer unos 10 millones, mientras que la Real Sociedad podría subir a 15.

El protagonismo creciente de Eric García refleja la confianza que Flick deposita en él. Su polivalencia le permite ocupar varias posiciones y ser un recurso valioso en momentos clave. Para el Barça, retenerlo es fundamental para el equilibrio del equipo.

Esta situación da un mensaje claro a todos los aspirantes: Eric García no se mueve. El Barça no contempla su salida pese a las tentadoras ofertas. Una decisión que seguro que no gusta nada a los tres interesados.

El defensa catalán sigue demostrando que puede ser un jugador diferencial. La temporada ha sido testigo de su evolución y capacidad de adaptación. En un Barça que busca estabilidad, Eric se posiciona como un activo indispensable.