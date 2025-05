Bombazo, Pep Guardiola pone en un aprieto al Manchester City: 'Si pasa esto, me iré'

La temporada 2024-2025 está resultando especialmente complicada para Pep Guardiola y el Manchester City. Después de dominar la Premier League durante más de cinco años, el equipo inglés atraviesa una crisis de resultados y juego. Ahora, el City lucha por asegurar su presencia en la próxima Champions, un escenario inesperado para un equipo acostumbrado a pelear por todos los títulos.

Este bajón obliga al Manchester City a plantearse cambios profundos, sin embargo, Pep Guardiola no figura entre las bajas previstas. El técnico catalán renovó su contrato hace solo unos meses y su compromiso parece firme, aunque con condiciones muy claras. Su última declaración pública ha sorprendido tanto a aficionados como a expertos.

Pep Guardiola marca sus condiciones para seguir en el Manchester City

En su última intervención, Pep Guardiola confirmó que tiene ganas y energía para continuar al mando del City. Pero no está dispuesto a hacerlo a cualquier precio. Su principal petición es que la renovación de la plantilla se lleve a cabo con control: "Le he dicho al club que no quiero una plantilla más grande".

El entrenador español quiere un proyecto sólido y claro, sin incertidumbres ni plantillas infladas. "No quiero tener que estar dejando a cinco o seis jugadores en la grada, no quiero eso, me iría", ha dicho tajantemente Pep Guardiola.

"Si hacemos una plantilla más pequeña, me quedo. Es imposible que le dé mi alma a los jugadores si se tienen que quedar en la grada y no jugar". Una condición tajante que pone en alerta a la directiva del Manchester City y abre un escenario de tensión interna.

Es evidente que el City necesita renovar su plantilla para recuperar el nivel, pero debe hacerlo respetando las exigencias de Pep Guardiola. Solo así se mantendrá un ambiente de estabilidad y confianza que el club necesita urgentemente.

El Barça se ilusiona con una pequeña posibilidad

Mientras tanto, en el Barça se sigue de cerca esta situación con atención e ilusión. El posible regreso de Pep Guardiola al banquillo culé es un tema recurrente entre aficionados y medios. A pesar de que Hansi Flick ocupa actualmente la dirección técnica del Barça, la puerta nunca se cierra para el técnico catalán.

El anuncio de Pep, con ese ultimátum, alimenta los rumores y deseos en el Camp Nou. El Barça sueña con recuperar a uno de sus entrenadores más exitosos para devolver al club al lugar que merece. Sin duda, la figura de Guardiola sigue siendo una referencia absoluta en la entidad catalana.