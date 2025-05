Ni Lamine Yamal ni Pau Cubarsí, solo 2 del Barça en el Equipo del Año: las redes arden

La temporada del FC Barcelona ha sido casi inmejorable. Los pupilos de Hansi Flick han mostrado su mejor versión y se han quedado a las puertas de un triplete histórico. El equipo ha rendido a un nivel altísimo, convirtiéndose en la envidia de Europa.

Sin embargo, la elección del once ideal del año por parte de The Athletic ha generado sorpresa: solo hay dos jugadores del Barça. Muchos se han sorprendido tras la publicación del prestigioso medio de comunicación, pues entre sus once elegidos no están ni Pau Cubarsí ni Lamine Yamal. Las dos joyas de La Masía, capitales para entender los éxitos del club catalán esta temporada, se han quedado fuera del Equipo del Año.

El espectáculo del Barça no tiene premio

El Barça podría haber ocupado la mayoría de posiciones en el once ideal de The Athletic. Todos han jugado a un nivel muy alto. Es una auténtica sorpresa que solo dos jugadores del club catalán se hayan colado en el equipo definitivo.

La portería ha estado bien cubierta por Szczesny, que asumió el reto tras la lesión de Ter Stegen y ha cumplido, pero el elegido ha sido otro para The Athletic. En defensa, Balde y Koundé se han consolidado como los mejores en su posición, pero no han sido incluidos. Sin embargo, lo más destacado ha sido la ausencia de la pareja formada por Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, que ha mostrado una solidez inaudita en el continente.

En la medular, el trío De Jong, Pedri y Dani Olmo ha funcionado como una maquinaria perfecta. Han sido capaces de controlar el ritmo de los partidos, crear juego y generar múltiples ocasiones. Dani Olmo ha sido clave en los momentos importantes y De Jong ha aportado equilibrio, pero solo Pedri ha entrado en el once.

Arriba, poco hay que decir. Raphinha ha firmado su mejor campaña, Robert Lewandowski ha demostrado que sigue siendo un ‘9’ letal y Lamine Yamal ha asombrado al mundo con actuaciones dignas de Balón de Oro. Ferran Torres también ha aportado goles desde el banquillo, pero para The Athleticsolo uno de ellos ha merecido formar parte del Equipo del Año.

El once ideal de The Athletic sorprende

Pese a esta excelente temporada colectiva e individual, The Athletic ha presentado su equipo del año con solo dos representantes culés: Pedri y Raphinha.

Quedan fuera jugadores como Pau Cubarsí o Lamine Yamal, protagonistas indiscutibles del éxito azulgrana. Tampoco figuran nombres como Koundé o Lewandowski, que han sido vitales. El once elegido por el medio británico es el siguiente: Courtois; Hakimi, Van Dijk, Bastoni, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Declan Rice; Raphinha, Dembélé y Salah.

Reacciones y sorpresa en el entorno culé

La afición y parte del entorno culé no han tardado en mostrar su sorpresa. Especialmente por la ausencia de Pau Cubarsí, considerado uno de los mejores centrales del mundo esta temporada.

También extraña la no inclusión de Lamine Yamal, que ha batido récords y deslumbrado en Europa. A pesar del reconocimiento parcial, el Barça cierra un curso sobresaliente que no necesita premios individuales para reafirmar su éxito.