Traición, del Metropolitano al Bernabéu, fichaje cerrado: Xabi Alonso ha dado el OK

Hablar de Real Madrid y Atlético de Madrid es hablar de una rivalidad histórica entre los dos equipos más importantes de la Capital de España. Su rivalidad se ha ido forjando a lo largo de la historia desde su creación. El pico de intensidad de sus enfrentamientos se vivió en 2014 y 2016 cuando disputaron la final de Champions League.

Los blancos se alzaron con la gloria en las dos ocasiones provocando miles de reacciones en el bando colchonero. En los últimos años esta rivalidad se ha trasladado al campeonato liguero al estar los de Simeone luchando por el campeonato doméstico. Los rojiblancos siempre son un rival complicado y difícil por su estilo de juego y su gran intensidad.

Por su parte, el club dirigido por Florentino Pérez siempre intenta sacar ventaja de sus recursos para marcar la diferencia. En este sentido, el Real Madrid acaba de cerrar el fichaje de una de las mayores perlas del futbol base colchonero. Estamos hablando de Gabriel Suárez Castrelo, mediapunta que ha decidido no renovar por los rojiblancos.

El Real Madrid ficha al juvenil Gabriel Suárez

El equipo de Chamartín ha vuelto a mover ficha en el mercado de jóvenes talentos y ha cerrado la incorporación del centrocampista Gabriel Suárez. El mediapunta lleva sin jugar desde diciembre al negarse a renovar por los colchoneros. Al negarse a renovar, fue apartado de la primera plantilla del juvenil, hasta ese momento había sido uno de los más destacados.

Gabriel Suárez había llegado a diciembre habiendo disputado 21 partidos, anotando 8 goles. Poco importó a los técnicos rojiblancos, la negativa a renovar fue suficiente para apartarlo de la disciplina del equipo. En pocos días, se oficializará su llegada al Real Madrid.

El talento de Gabriel Suárez

El ex-colchonero es un jugador rápido, con una gran visión de juego que destaca por su calidad en jugar en la zona de tres cuartos. Su capacidad para asistir y su facilidad anotadora son características notables en su juego. Su calidad y talento no han pasado desapercibidos para los técnicos de la casa blanca que no han dudado en su incorporación.

La relación entre Real y Atlético no pasa por su mejor momento desde hace mucho tiempo. El pacto de no agresión se rompió a raíz del traspaso de Theo Hernández en verano de 2017. Desde entonces, el constante robo entre canteras ha sido un no parar y el caso de Gabriel Suárez no hace más que confirmar que no existe tregua alguna.