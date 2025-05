¡Traición en el Camp Nou! Lamine Yamal se despide de su amigo, se va al Real Madrid

En las últimas horas, la sorpresa y la incredulidad han dominado en el entorno del FC Barcelona. Especialmente en el círculo más cercano de Lamine Yamal. Y es que la joven promesa culé se ha enterado de que su gran amigo podría cambiar el Camp Nou por el Santiago Bernabéu, un traspaso completamente inesperado.

El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina y el club catalán necesita realizar varios movimientos clave. Entradas y salidas serán las protagonistas durante los próximos meses. Y Lamine Yamal, que pensaba que podría tener cierta influencia en las decisiones estratégicas, se ha dado cuenta de que no será así.

Lamine Yamal es el mejor y Laporta lo sabe

Lamine Yamal está viviendo un momento clave: tras una temporada espectacular, ahora su foco está en renovar su contrato. El astro formado en La Masía tiene fecha para firmar: el próximo 13 de julio, día en que cumple 18 años. Y lo hará bajo unas condiciones muy concretas, pues pasará a ser uno de los futbolistas mejor pagados del Barça pese a su extrema juventud.

La directiva culé, con Joan Laporta a la cabeza, y Jorge Mendes, el agente de Lamine Yamal, conocen la importancia del '19' para el futuro del club catalán. Quieren que se sienta cómodo y valorado, pero no todo es felicidad para el joven talento. Uno de sus deseos no se cumplirá: su gran amigo, Nico Williams, jugará en el Bernabéu y no en el Camp Nou.

Nico Williams deja tirado a Lamine Yamal: suena para el Real Madrid

Este mismo lunes, Joan Laporta confirmó públicamente que Nico Williams ya no estaba en la lista de objetivos del FC Barcelona. Un anuncio que ha resonado con fuerza en el Bernabéu. Desde allí, Florentino Pérez prepara la reconstrucción del Real Madrid con movimientos claros.

El presidente blanco ya ha cerrado fichajes como Huijsen, Arnold y Xabi Alonso. Ahora va por Álvaro Carreras y, para completar el proyecto, quiere a Nico Williams. Un jugador que reforzaría mucho al Real Madrid, pero que también dejaría tocado al Barça y a Lamine Yamal.

El diario MARCA ha confirmado que el Real Madrid valora muy seriamente incorporar a Nico Williams. La noticia ha generado un verdadero culebrón en el verano futbolístico y ahora queda por ver cómo evolucionará esta historia. El futuro de Nico y su posible fichaje por el Madrid tiene en vilo a ambos clubes y, por supuesto, a Lamine Yamal, que no esperaba esta noticia.

Este verano promete ser intenso. La rivalidad entre Barça y Real Madrid suma un nuevo capítulo con este posible fichaje. Y para Lamine Yamal, la marcha de Nico Williams al Bernabéu no es motivo de celebración.