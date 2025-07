Toni Kroos rompe su silencio para hablar de lo que pasa en el Real Madrid: 'Falta...'

Toni Kroos es historia viva del Real Madrid y patrimonio universal del fútbol. El mítico ‘8’, que colgó las botas hace ya un año, ha dejado una huella imborrable en el club blanco y en el corazón de los aficionados madridistas. Su precisión, visión y clase marcaron una era en el centro del campo del Bernabéu.

Desde su retirada, Kroos ha mantenido un perfil activo fuera del terreno de juego. Ha copiado el modelo de la Kings League de Gerard Piqué en Alemania y ha fundado una academia de fútbol en España para niños. Su amor por el deporte va mucho más allá de su etapa como profesional.

Siempre muy pendiente de su querido Real Madrid

A pesar de sus nuevos proyectos, Kroos sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el Real Madrid. Hace unas semanas asistió a la emotiva despedida de su gran amigo Luka Modric, con quien formó una de las mejores duplas de la historia. También se le ha visto en el palco del Bernabéu en varios encuentros de la temporada.

Ello se debe a que su conexión con el feudo blanco es profunda y constante: Kroos todavía se siente parte del Real Madrid. Cuando habla del Madrid lo hace con la autoridad que le da haber vestido esa camiseta durante una década. Por eso, sus últimas declaraciones no han pasado desapercibidas.

Kroos señala el problema del Real Madrid actual

En una reciente entrevista en La Gazzetta dello Sport, Toni Kroos ha sido muy claro sobre lo que considera que es el gran problema del Real Madrid en estos momentos.

"Es cierto que al Real Madrid le falta un perfil como el mío, y siguen buscándolo. No voy a volver y lo saben. El problema es que no hay muchos jugadores así, y los que hay no son fáciles de conseguir", señaló.

Sus palabras han generado mucho debate entre los seguidores blancos. Kroos reconoce que el rol de organizador y controlador del ritmo de juego no ha sido cubierto con éxito desde su retirada. Ni Tchouaméni ni Camavinga cumplen ese perfil, y Valverde, aunque polivalente, tampoco lo encarna.

¿Quién puede llenar el vacío de Toni Kroos?

Siguiendo el consejo de Kroos, el Real Madrid debería lanzarse al mercado a por un nuevo cerebro. Nombres como Vitinha (PSG) o Nicolò Barella (Inter de Milán) están sobre la mesa, pero sus fichajes serían costosos y complicados.

Aun así, Florentino Pérez ya trabaja en ello, consciente de que sin un organizador puro, el Madrid pierde fluidez. La voz de Kroos es escuchada. El Real Madrid sigue buscando un heredero a la altura de su legado.