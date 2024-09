Toda la verdad sobre el nuevo Thierry Henry y su fichaje por el Barça

Para muchos, Thierry Henry es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y todo un referente. El francés cuenta con galardones que están a la altura de muy pocos y solo grandes futbolistas pueden ser comparados con él. Su paso por el Barça es recordado con mucho aprecio y los culés se enorgullecen de haber podido contar con él.

Por desgracia, actualmente el Barça no pasa por un buen momento económico, factor que ha perjudicado mucho al club. La lista de favoritos de los de la Ciudad Condal es muy larga, pero no pueden asumirla. Pero hace tiempo que tienen en el punto de mira al nuevo Thierry Henry, el cual está dando mucho de lo que hablar.

El nuevo Thierry Henry

Thierry Henry vistió la camiseta del Barça durante dos años y regaló grandes momentos a los aficionados del cuadro culé. Aun así, se le conoce, especialmente, por sus hazañas en el Arsenal. En el conjunto inglés, Thierry desplegó su mejor fútbol y se convirtió en leyenda del deporte rey.

Muchos jugadores han sido comparados con él desde que se retiró, pero solo unos pocos consiguen cumplir con las expectativas. Una de las grandes promesas del momento está en el Bayern de Múnich y poco a poco se está dando a conocer. Con tan solo 22 años, el atacante del cuadro alemán está dando mucho de lo que hablar.

El jugador del que estamos hablando es Michael Olise, quien lleva tiempo en la lista de deseos del Barça. Hasta hace 2 meses, era jugador del Crystal Palace, pero los bávaros se lo llevaron rápidamente. Además, le hicieron contrato hasta 2029, así que su salida no será para nada sencilla.

¿El Barça puede afrontar el fichaje de Michael Olise?

Los de la Ciudad Condal no cuentan con una buena situación financiera y no pueden permitirse grandes inversiones. La única posibilidad de fichar a Michael Olise sería cerrando el acuerdo con Nike, que apostaría al club una prima de 120 millones. De no cerrar el trato, el Barça no podría asumir la gran suma que pediría el Bayern.

Los alemanes acaban de fichar a Michael Olise y no dejarán que se marche, y menos con su buen rendimiento. Ya ha marcado un gol y todos los aficionados están hablando de él. El nuevo Thierry Henry está destinado a algo grande y su futuro es esperanzador.