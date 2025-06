Ter Stegen, portero alemán del FC Barcelona, está viviendo unos días complicados a pesar de estar de vacaciones tras culminar su paso por la Nations League con Alemania. ¿El motivo? Ter Stegen sabe que puede estar viviendo sus últimas semanas como jugador del Barça, pues el club culer pretende traspasarle durante este mismo mercado de fichajes de verano. El portero está tranquilo, pero sabe que se avecina un mercado de fichajes complicado: no ha aguantado más y ha roto su silencio tras el último anuncio oficial del Barça.

La idea del Barça con Ter Stegen es muy clara: en el club culer se busca la fórmula para que el portero alemán, de 33 años, se vaya este verano. El Barça sabe que no será tarea sencilla, sobre todo porque Ter Stegen tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Ter Stegen se está sintiendo muy presionado y considera que el Barça le está faltando al respeto, motivo por el que ha roto su silencio lanzando un mensaje bastante enigmático.

El Barça ya ha hecho oficial el fichaje del portero Joan García, que firmará por 6 años y que llega procedente del RCD Espanyol. Ter Stegen sabe que García llega para ser titular, motivo por el que ha roto su silencio con un mensaje publicado en sus redes sociales. El mensaje de Ter Stegen ha llamado mucho la atención, sobre todo por el 'timming': lo ha publicado unos 20 minutos después de que el Barça haya lanzado su anuncio oficial.

Ter Stegen rompe su silencio tras el anuncio oficial del Barça: 'Qué más puedo...'

Ter Stegen tiene los días contados en el Barça, o al menos así lo aseguran fuentes del club culer, que apuntan que "presionarán mucho para que el portero se vaya". En el Barça no gustó nada la actitud de Ter Stegen, que, una vez recuperado de su lesión, presionó mucho para volver a ser el portero titular del equipo culer. A Flick le sentó muy mal y fue en ese momento cuando le puso la cruz a Ter Stegen, quien tendrá que buscarse nuevo equipo una vez rescinda con el Barça.

Lejos de achantarse, Ter Stegen también ha reaccionado al último anuncio oficial del Barça, que ha comunicado la llegada del portero Joan García. Unos minutos después, Ter Stegen ha publicado una 'historia' en su perfil oficial de Instagram, algo que ha vuelto a llamar mucho la atención del entorno culer y del club catalán. En el Barça están hartos y no tardarán en empezar a moverse: quieren que Ter Stegen sepa que no será titular y que, si se queda, no jugará ni un minuto.

Ter Stegen estalla y lanza un enigmático mensaje en redes sociales: "¿No se cansa?"

Como es lógico y evidente, Ter Stegen no lo está pasando bien. El alemán ya conoce el fichaje de Joan García por el Barça, el cual le ha sentado como un 'balazo', con perdón de la expresión. Ter Stegen no se ha escondido y ha reaccionado de una forma muy peculiar al comunicado del Barça, que ha confirmado el fichaje del portero de Sallent de Llobregat Joan García.

La reacción de Ter Stegen no se ha hecho esperar y ha llegado, para ser muy precisos, 24 minutos después del anuncio del fichaje de Joan García, arquero del FC Barcelona. "¿Qué más puedo pedir?", ha publicado Ter Stegen en su cuenta oficial de Instagram, acompañando dicho texto de una foto con un café y un vaso de agua.

Ter Stegen es un auténtico fanático del café, motivo por el que disfruta y mucho de esta bebida popular en todo el mundo. El alemán, que hace algunos meses se ha separado de su mujer, se encuentra de vacaciones en Grecia, desde donde ha seguido el comunicado oficial del Barça vinculado a Joan García.