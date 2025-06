Nico Williams juega a dos bandas, traición máxima al Barça: 'Está negociando con...'

Nico Williams vuelve a ser protagonista. El joven extremo del Athletic Club, que la temporada pasada rechazó la posibilidad de unirse al Barça, parece haber cambiado de opinión. Ahora se muestra más dispuesto que nunca a vestir la camiseta culé, pero aún mantiene abierta otra vía de escape que podría hacer saltar todo por los aires.

El nombre de Nico Williams ha comenzado a sonar con fuerza en las portadas deportivas, y todo tras la reciente reunión entre su agente y el director deportivo del Barça, Deco. En ese encuentro se discutieron las bases de una posible negociación que podría llevar al talentoso extremo al Barça de Hansi Flick. Desde entonces, el rumor ha crecido exponencialmente, y en la Ciudad Condal están expectantes ante la posibilidad de que Nico Williams finalmente se decida por jugar en el Camp Nou.

Lamine Yamal y Balde, compañeros de Nico Williams en la Selección, también han mostrado su apoyo al fichaje a través de las redes sociales, lo que ha generado aún más revuelo. Ambos mantienen una excelente relación con Nico y no han dudado en ejercer presión para que el extremo se una al proyecto culé. Ahora bien, pese a que todo apunta hacia el Camp Nou, el futuro de Nico no está ni mucho menos cerrado: se guarda un as bajo la manga.

Nico Williams negocia con otro equipo hasta 2030 por si la opción del Barça falla

A pesar del interés del Barça, el Athletic Club no ha dado por perdido a su jugador estrella. El club vasco sigue negociando la renovación de Nico Williams con la intención de vincularlo hasta el año 2030. Esta renovación supondría un salto en su carrera, con una mejora sustancial en su contrato, y con el claro objetivo de convertirlo en una de las piezas clave del equipo.

En este sentido, el Athletic Club no quiere que su estrella emigre al Barça sin ofrecerle algo igualmente atractivo. El club vasco tiene la intención de retener a Nico Williams a toda costa, ofreciéndole no solo una mejora económica, sino también asegurando su futuro con un contrato muy largo. Este tira y afloja entre el Barça y el Athletic deja abierta la puerta para que Nico tome una decisión crucial para su futuro.

Aunque el Barça tiene una ventaja considerable en la negociación, especialmente por la insistencia de sus compañeros de Selección, el futuro de Nico Williams no está todavía escrito. Si bien su deseo de jugar en un club como el Barça es evidente, el Athletic Club también tiene sus armas. Los próximos días serán claves para determinar qué camino tomará el talentoso extremo: si seguir su sueño culé o renovar con el Athletic y seguir creciendo en Bilbao.