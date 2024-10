Szczesny cuenta toda la verdad para hundir a Iñaki Peña: Hansi Flick toma una decisión

El Barça ha comenzado la temporada de una forma magnífica gracias al buen hacer de su técnico Hansi Flick. El nuevo staff ha sabido sacar el máximo rendimiento de cada uno de los futbolistas de la plantilla, además de apostar sin miedo por el talento formado en La Masía. El resultado ha sido espectacular y después de 9 jornadas, el Barça es líder en solitario y máximo goleador del campeonato.

Una de las principales razones de este éxito del equipo culé radica en la gran preparación física. Hansi Flick ha sabido mejorar esta faceta respecto temporadas pasadas y se nota en el rendimiento de los futbolistas. Lo único que no puede controlar Flick son ciertos lances en los partidos que pueden provocar lesiones, como le sucedió a Ter Stegen.

Ante dicha situación, el Barça tuvo que mover ficha y buscar a un portero experimentado que estuviera sin contrato. El Barça se decidió por el portero polaco Szczesny, que ya había decidido colgar las botas en verano. Szczesny se incorporó hace pocos días a la disciplina culé y aunque todavía está por ver su rendimiento, lo que es seguro es que dará que hablar fuera del campo.

Szczesny confirma su hábito de fumar: "si fumo, no es asunto de nadie"

Con una trayectoria envidiable, Szczesny ha llegado al Barça con las ideas muy claras. Cuando el portero fue preguntado sobre los rumores de su hábito de fumar, fue claro en admitirlo y en señalar que era una cosa que no cambiaría en su vida. "No es asunto de nadie si fumo", acabó afirmando; lo que es seguro es que habrá quien no lo entienda, como el caso de Iñaki Peña.

Según Szczesny, el fumar no cambiará su rendimiento en el terreno de juego. No sabemos si sus actuaciones serán destacadas aún, pero lo que es evidente, es que la polémica ya está servida. Szczesny está demostrando tener un gran carácter y apunta a ser titular: una decisión que Iñaki Peña no comprende, y más tras sus recientes declaraciones en las que confirma que fuma.

Hansi Flick, impresionado con Szczesny, acaba con Iñaki Peña

El entrenador del Barça, Hansi Flick, fue claro en el fichaje del polaco y de las opciones que había encima de la mesa. El técnico alemán se congratuló que quisiera aceptar la propuesta tras haberse retirado. Flick considera al Szczesny un gran portero con mucho carácter que aportará al equipo y que estará en plena forma después del parón de octubre.

Szczesny ya tuvo problemas disciplinarios en el Arsenal por su hábito de fumar y tuvo que hacer las maletas por dicho motivo. Es evidente que las declaraciones del meta polaco sorprenden y habrá jugadores que no entenderán que se haga la vista gorda con el polaco. Uno de los más perjudicados será lógicamente Iñaki Peña, que puede ver como su profesionalidad, no le sirve de mucho ante las declaraciones de Szczesny.