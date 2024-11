Sorpresa de última hora en el Barça: fichaje top para 2025, mejor que Alejandro Balde

Todavía no ha terminado la primera vuelta del campeonato liguero y la rumorología sobre fichajes de cara al próximo mercado estival no cesa. El Barça sigue generando muchísimos nombres que podrían recalar en el Camp Nou de cara la temporada 2025-26. Diversos nombres encima la mesa como Jonathan Tah, Gyokeres o Leao, incluso Haaland, la lista no para de crecer.

Ahora, un nuevo nombre se ha añadido a la lista en las últimas horas y, si termina llegando, el afectado sería Alejandro Balde. Un auténtico fichaje de lujo si se acaba produciendo, al cual, Hansi Flick conoce a la perfección. El técnico alemán ya habría solicitado a Joan Laporta un esfuerzo económico para intentar traer al jugador.

Estamos hablando de Alphonso Davies, el lateral canadiense del Bayern de Múnich acaba contrato en junio de 2025. Es cierto que todo hace indicar que irá al Real Madrid, pero en las últimas horas la situación ha dado un giro de 180 grados. Y es que el defensa del club bávaro habría acordado reunirse con Flick para tratar su posible incorporación al Barça la próxima temporada.

Hansi Flick pide un esfuerzo por Alphonso Davies: Alejandro Balde ya lo sabe

Alejandro Balde es consciente que el Barça intentará hasta el final la incorporación de Alphonso Davies, y más teniendo en cuenta que será agente libre en verano 2025. La lista de pretendientes es importante, entre ellos el Real Madrid y Manchester United. Por su parte, el Bayern estaría por la labor de presentar una oferta de renovación al lateral dado que quieren que continúe en la plantilla.

Según medios alemanes, el Real Madrid es el mejor posicionado para hacerse con los servicios de Alphonso Davies, pues Florentino Pérez ya lleva tiempo preparando su aterrizaje en el Bernabéu. Sin embargo, los mismos rotativos alemanes señalan que la ventaja del Barça radica en la figura de Hansi Flick, al cual Davies conoce a la perfección de su etapa juntos. Flick considera al canadiense la pieza clave para fortalecer la defensa del Barça; a sus 24 años sería un auténtico fichaje top para la entidad.

Alphonso Davies y Alejandro Balde, solo puede quedar uno

Hansi Flick fue el entrenador que consolidó a Alphonso Davies hace unas temporadas cuando llegó al Bayern. Habiendo madurado como futbolista y siendo todavía muy joven, ahora Flick desea incorporarlo al nuevo proyecto Barça. Mientras, en Múnich, están a la espera de una respuesta del agente del lateral en referencia a la oferta de renovación que le habrían trasladado.

Sea como sea, parece que en los próximos días Flick se reunirá con Alphonso Davies para negociar su fichaje por el Barça. Una decisión que deja KO a Alejandro Balde, pues dos carrileros de semejante lateral parece complicado que puedan convivir. Es cierto que en la temporada hay minutos para todos, pero en los partidos más importantes solo puede quedar uno.

Por lo tanto, no sería descabellado pensar que el Barça pudiera fichar a Alphonso Davies y dejar salir a Alejandro Balde. A nivel deportivo, la operación deja dudas, pero a nivel financiero es una jugada maestra. Por un lado, el canadiense llegaría gratis, mientras que, por otro, Balde podría dejar más de 60 millones en las arcas del club catalán.