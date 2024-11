Robert Lewandowski ha sido uno de los grandes fichajes del FC Barcelona en los últimos años, y su rendimiento ha superado todas las expectativas. Cuando llegó a la Ciudad Condal procedente del Bayern, muchos pensaron que su llegada era un paso hacia el final de su carrera, pero Lewandowski ha demostrado todo lo contrario. Lejos de mermar su nivel, el atacante ha mejorado sus cifras, consolidándose como uno de los mejores goleadores del fútbol mundial.

En su primera temporada como culé, Robert Lewandowski anotó 33 goles, un registro impresionante que dejó claro que aún le quedaba mucho por ofrecer. En su segunda campaña, a pesar de algunas críticas, siguió sumando goles y acabó con 26. Esta temporada, a pesar de su edad, ya lleva 20 tantos, demostrando que sigue en un momento dulce de su carrera, con 36 años.

Su contrato con el Barça finaliza en 2026, pero Robert Lewandowski ya está buscando la manera de prolongar su vinculación hasta 2027. No obstante, la cúpula del FC Barcelona tiene una visión diferente. Aunque no forzarán su salida, no se quedarán de brazos cruzados esperando una posible renovación y ya piensan en alternativas.

Sorpresa en el Barça: es peor que Robert Lewandowski, pero Flick pide su fichaje

Mientras Robert Lewandowski sigue marcando goles, el Barça no deja de ojear el mercado de fichajes en busca de oportunidades. En este sentido, Flick parece que se ha sentido atraído por la posibilidad de incorporar al atacante mejor pagado de la Serie A. Sin duda, sería un gran refuerzo para el Barça, pero sigue estando lejos de Lewandowski.

Hablamos de Dusan Vlahovic, actualmente en la Juventus, quien se ha convertido en uno de los nombres más destacados en la agenda del Barça. Aunque su rendimiento no ha estado a la altura de Lewandowski, el delantero serbio sigue siendo una opción muy interesante para el club catalán. A sus 24 años, Vlahovic tiene un enorme potencial, pero su rendimiento en la Serie A ha estado lejos de las expectativas.

Este curso, Dusan Vlahovic solo lleva 9 goles, una cifra que dista mucho de los 20 goles que ya ha anotado Robert Lewandowski con Flick. Y, el año pasado, acabó con 18 goles, lo que también queda por debajo de las estadísticas del polaco. A pesar de estos números discretos, Flick ha pedido el fichaje de Vlahovic, ya que lo ve como una pieza clave para la delantera culé en el futuro.

El Barça está considerando el fichaje de Dusan Vlahovic porque termina contrato en 2026, lo que significa que podría salir a un precio reducido si no renueva con la Juventus. Eso sí, es importante señalar que Vlahovic es el delantero mejor pagado de la Serie A, con un salario neto de 12 millones de euros. Una cantidad que tendría que rebajar considerablemente si quiere venir al Camp Nou.

Dusan Vlahovic y Robert Lewandowski

El posible fichaje de Dusan Vlahovic podría significar el principio del fin para Robert Lewandowski en el FC Barcelona. Aunque el polaco sigue siendo una pieza clave en el esquema de Flick, la llegada de Vlahovic podría precipitar su salida. Sin embargo, esta decisión dependerá de varios factores, como el rendimiento del polaco y la disposición de la cúpula del Barça para seguir apostando por sus servicios en el futuro.

Aunque Dusan Vlahovic no está al nivel de Robert Lewandowski, su fichaje podría ser una jugada clave para el futuro del FC Barcelona. El serbio es una pieza que Flick y la cúpula del club valoran para mejorar la competitividad. El tiempo dirá si Lewandowski sigue siendo el '9' titular del Barça o si, por el contrario, Vlahovic se convierte en su sucesor.