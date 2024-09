Ronald Araújo y un fichaje de 20M€ provocan tensión entre Barça y Bayern de Múnich

El mercado de fichajes estival ha llegado a su final, pero los equioos siguen peinando posibles incorporaciones para enero. En las últimas horas está sonando un nombre propio, uno de los centrales del Bayern Leverkusen. El Barça está buscando un defensa central ante las lesiones de larga duración que actualmente tiene en Ronald Araújo y Christensen.

Bayern y Barça están inmersos en una tensión más allá del interés que los germanos tuvieron por Ronald Araújo, ahora se disputan un nuevo jugador. El futbolista en cuestión es Jonhatan Tah de 28 años que acaba contrato con el Bayern Leverkusen en junio de 2025. El Barça habría hecho una oferta por el alemán de 20M€ para lograr su incorporación pero el Leverkusen no le abre la puerta de salida.

No solamente el Barça estaría interesado en hacerse con sus servicios, sino que el Bayern de Munich también habría pujado por Tah. El conjunto de Munich habría presentado una oferta de 20M€ fijos junto a 5 más en variables, pero se han encontrado con una negativa total. Aunque el deseo de Jonhatan Tah sería abandonar el Leverkusen para dar un nuevo salto en su carrera, el Leverkusen se niega, aún a sabiendas que en 2025 quedará libre.

El Leverkusen pide más dinero por Tah

En el Leverkusen tasaron al central en 30 millones y no tienen intención de rebajar sus pretensiones económicas. El Leverkusen, sabiendo que el futbolista queda libre en verano de 2025, tratará de llegar a un acuerdo para una posible renovación. Tah ha sido uno de los defensas más destacados en la temporada realizada por el Leverkusen.

Xabi Alonso encontró en Jonhatan Tah suma garantía y confianza de tal modo que ya contabiliza 356 encuentros disputados en su carrera. Tah no solamente destaca por su diligencia defensiva sino que se incorpora bien en ataque aportando goles. Su poderío es notable, su físico y su envergadura, mide 1,95mts, facilitan el dominio por alto tanto en defensa como en ataque.

Jonhatan Tah se queda en el Leverkusen

El Leverkusen ha querido zanjar cualquier rumor y ya ha declarado que si no hay pago de 30 millones por Tah el jugador no se moverá. Xabi Alonso está tranquilo, confía en el futbolista y en su buen hacer. Tah no es un defensor rápido pero lo compensa con un excelente posicionamiento en el terreno de juego.

Aunque no destaca por su salida de balón, tiene una buena visión de juego y puede realizar pases largos y cortos con precisión. Ha sido capitán del Leverkusen y es conocido por su liderazgo dentro y fuera del campo. El internacional alemán, salvo sorpresa mayúscula, continuará un año más bajo la disciplina del Leverkusen.