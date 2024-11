La respuesta de Pedro Porro al Real Madrid no gustará a Lucas Vázquez: 'Es un...'

El Real Madrid atraviesa una situación crítica en su defensa. Las lesiones de Éder Militão, Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Aurélien Tchouaméni han debilitado significativamente la retaguardia del equipo. Esta serie de bajas ha obligado a Carlo Ancelotti a recurrir a jóvenes canteranos como Raúl Asencio y Jesús Fortea para cubrir los huecos de la defensa blanca.

A pesar de estas dificultades, Florentino Pérez mantiene su postura de no realizar fichajes durante el mercado de invierno. Sin embargo, el club no pierde de vista a los jugadores que están marcando la diferencia en Europa. Los ojeadores blancos no cesan en la búsqueda de jugadores que puedan garantizar el futuro de la zaga.

En este contexto, el Real Madrid ha puesto su atención en Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham Hotspur y actual internacional español.

El Real Madrid se interesa en Pedro Porro

Pedro Porro, de 25 años, ha destacado notablemente en la Premier League. Desde su llegada al Tottenham en julio de 2023 ha disputado 19 partidos, anotando un gol y proporcionando una asistencia. Su rendimiento ha sido clave para el equipo londinense, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del entrenador Ange Postecoglou.

Está claro que, hoy por hoy, Pedro Porro es de los mejores del mundo en su posición. Por lo tanto, el interés del Real Madrid es más que normal. Florentino Pérez sabe que necesita fichar talento nacional para devolver la esencia al club y Carlo Ancelotti ya ha dado el OK a su llegada.

La posible incorporación de Pedro Porro al Real Madrid podría reforzar significativamente el lateral derecho. Una posición que ha sufrido por las lesiones de Carvajal y Lucas Vázquez. No obstante, su contrato con el Tottenham hasta 2028 y su valor de mercado, estimado en 45 millones de euros, podrían complicar una eventual negociación.

Y Pedro Porro responde al Real Madrid

Pese al precio y lo complicado de negociar con el Tottenham, Pedro Porro ha querido comentar los rumores que lo sitúan en el Real Madrid. No se ha mordido la lengua y, en ningún caso, ha cerrado la puerta a dicha posibilidad.

"Suena mi nombre y otros, pero estoy centrado en mi club y ahora con la Selección. Mis amigos me envían los rumores, es un halago, pero estoy centrado. Es fruto del trabajo bien hecho que uno de los mejores clubes del mundo se fije en mí", ha reconocido.

A pesar de las dificultades, el Real Madrid continúa evaluando opciones para fortalecer su plantilla de cara al futuro. La situación actual de la defensa y el rendimiento de jugadores como Pedro Porro son factores que el club considera detenidamente en su planificación estratégica.