La respuesta de Endrick tras hablar con Carlo Ancelotti mete miedo: 'Me ha dicho...'

El Real Madrid que ilusionaba al final de la temporada pasada parece estar de vuelta. Pese a las numerosas bajas por lesión, Carlo Ancelotti ha logrado que el equipo recupere el carácter competitivo después de las caídas ante el AC Milan y el FC Barcelona. Arda Güler, Raúl Asencio, Dani Ceballos o Fede Valverde, reconvertido a lateral derecho, han dado un paso adelante.

Aprovechando las ausencias de figuras como Militao, Lucas Vázquez o Rodrygo, Carlo Ancelotti ha realizado varias pruebas que han funcionado perfectamente. Una serie de decisiones que han permitido que el equipo continúe su marcha con regularidad, sin perder el rumbo de los grandes objetivos. Sin embargo, el Real Madrid se enfrenta a un nuevo reto con la baja de Vinícius Júnior, quien no estará disponible para el partido de Champions League ante el Liverpool.

Sin Vinícius, Mbappé será el que caiga a la banda izquierda dejando un apetecible hueco como '9' para Endrick. El joven talento brasileño no ha tenido muchos minutos desde su llegada al Santiago Bernabéu, pero espera ser de la partida esta noche. La Champions League, el Liverpool y Anfield ya esperan al Real Madrid.

Endrick no se rinde y se lo dice a Carlo Ancelotti

El joven delantero de 17 años está decidido a pelear por su lugar en el once de Carlo Ancelotti. Endrick es consciente de que las oportunidades no le llegarán fácilmente, pero se muestra optimista y comprometido con su futuro en el Real Madrid. No piensa ni ha pensado en salir en ningún momento.

Y no solo eso, pues tal y como apuntan desde Defensa Central, Endrick ha mantenido varias conversaciones con sus padres sobre su situación y ha tomado una decisión. En concreto, les ha explicado lo que piensa Carlo Ancelotti de él y porque no debe marcharse del Madrid: "Me ha dicho que está contento con mi trabajo", reconoció en privado.

Endrick no pierde la fe, prefiere seguir aprendiendo día a día de Mbappé, Vinícius y compañía que salir cedido. Una decisión que demuestra su fortaleza mental y ante la que Carlo Ancelotti se ha quedado asombrado. El italiano está encantado con su actitud y su trabajo, por lo que seguramente optará por darle más minutos cuando las circunstancias lo permitan.

De este modo, Endrick sigue entrenando con el objetivo de estar listo para cuando le llegue la ocasión. Para él, lo más importante es continuar trabajando y mejorar cada día, sabiendo que, en un equipo tan grande como el Madrid, las oportunidades siempre llegan para los que están preparados.

Endrick está convencido de que, aunque no haya sido titular hasta ahora, su momento llegará. Por ello, está decidido a no salir en enero como en principio se planteó. En este sentido, su enfoque sigue siendo el mismo: pelear por un puesto en el ataque merengue y demostrarle a Carlo Ancelotti que puede ser importante y decisivo.