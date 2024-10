Fermín López lo descubre: dice NO a fichar por la Real Sociedad pese al aviso de Flick

Fermín López casi no ha podido jugar esta temporada debido a un par de lesiones que le han impedido demostrar su valía ante el nuevo técnico, Hansi Flick. Tras un curso pasado en el que fue fundamental en el centro del campo, Fermín no ha tenido la oportunidad de brillar esta temporada, pero eso está a punto de cambiar. Tras el parón de selecciones, se espera que Fermín esté de vuelta en el partido contra el Sevilla, una noticia que Flick ha celebrado.

El regreso de Fermín López es especialmente importante para el Barça, ya que aporta creatividad y solidez al centro del campo, algo que ha faltado en su ausencia. Con su capacidad para mover el balón y generar juego, Fermín será clave en las aspiraciones del equipo para la segunda mitad de la temporada. Pero su regreso también tiene otra implicación significativa: facilitará la primera venta bajo la dirección de Flick, la de Pablo Torre.

Pablo Torre, en apuros tras la vuelta de Fermín López

Pablo Torre, a quien el Girona intentó recuperar en verano, finalmente se quedó en el FC Barcelona tras la insistencia de Hansi Flick, que decidió frenar su salida. El joven mediapunta ha tenido algunas oportunidades esta temporada y no ha jugado mal cuando Flick le ha dado minutos. Sin embargo, parece que no ha logrado hacerse hueco a pesar de su buen rendimiento en momentos puntuales: no entra en los planes a largo plazo de Flick.

Con el regreso de Fermín López, la situación para Pablo Torre se vuelve aún más complicada. El centrocampista ve cómo su competencia directa está de vuelta, lo que reduce sus posibilidades de tener protagonismo en lo que queda de temporada. Esto ha llevado a que varios equipos como la Real Sociedad pongan sus ojos en él de cara al mercado de invierno.

Pablo Torre rechaza a la Real Sociedad pese a la decisión de Flick

La Real Sociedad, en busca de refuerzos para su medular, habría ofrecido a Pablo Torre la posibilidad de unirse a su plantilla en enero. Sin embargo, a pesar de no contar con muchas oportunidades bajo Flick, Pablo Torre ha rechazado la posibilidad de salir en el próximo mercado.

El joven jugador prefiere quedarse en el Barça toda la temporada y tratar de ganarse un puesto. Aunque sabe que lo tendrá realmente difícil ahora que Fermín ha regresado y competirá directamente por el mismo lugar en el equipo. La decisión de Pablo Torre demuestra su ambición y ganas de luchar por un puesto.