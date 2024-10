Vinícius Júnior se ha convertido, indiscutiblemente, en el centro de atención del mundo del fútbol tras no convertirse en el ganador del Balón de Oro que otorga France Football y UEFA. Vinícius Júnior ha despertado todo tipo de reacciones, pero una de ellas ha llamado mucho la atención al estar protagonizada por Andrés Iniesta, exfutbolista del Barça ya retirado. Andrés Iniesta, quien estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro, no ha dudado a la hora de lanzar un dardo hace Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid.

Vinícius Júnior era el claro favorito para ganar el Balón de Oro, pero se quedó fuera de la lucha por el título a pocas horas de que arrancase la gala. La reacción de Vinícius Júnior fue contundente: no viajó a París, al igual que tampoco lo hicieron los otros candidatos del Real Madrid a ganar premios otorgados por France Football. El plantón de Vinícius Júnior ha provocado muchas reacciones en el mundo del fútbol y la última en llegar ha sido por parte de Andrés Iniesta, que ha sido contundente.

Andrés Iniesta se ha retirado hace relativamente poco, pero eso no implica que el manchego haya dejado el fútbol totalmente de lado. De hecho, Andrés Iniesta está haciendo el curso de entrenador FIFA y, por descontado, sigue de cerca al Barça y al mundo del fútbol, paralizado por el Balón de Oro. El Balón de Oro ha levantado mucha polémica: Vinícius Júnior no gana el premio y Andrés Iniesta reacciona de forma contundente, el Barça ya lo aplaude en las redes sociales.

La reacción de Andrés Iniesta al Balón de Oro con mensaje a Vinícius Júnior: 'Más...'

Vinícius Júnior, extremo izquierdo del Real Madrid, se ha convertido, sin lugar a dudas, en el gran protagonista de la gala del Balón de Oro que se ha celebrado en París. El brasileño esperaba recibir su primer Balón de Oro, pero a horas de que la gala diese comienzo, se enteró de que no iba a ser el ganador del galardón. La reacción del Real Madrid fue contundente: ni Vinícius Júnior ni ningún miembro del club acudió a la ceremonia de premios en señal de protesta contra la UEFA y France Football.

El plantón del Real Madrid a la UEFA y a France Football ha despertado todo tipo de críticas y reacciones, pero destaca la de un Andrés Iniesta que ha sido contundente. El que fuera mediocampista del Barça, entre otros muchos clubes, no se ha callado y ha lanzado un mensaje claro y directo en redes sociales, que apunta directamente a Vinícius Júnior. Las críticas hacia Vinícius Júnior han sido constantes, especialmente por su falta de deportividad al dejar plantado a Rodri: "si no gano, no voy", publicaban varios participantes de la gala.

Andrés Iniesta, como buena parte del mundo del fútbol, también ha reaccionado a la entrega del Balón de Oro, que ganó el mediocampista español Rodri. Andrés Iniesta, a través de las redes sociales, publicó un mensaje en el que aplaudía que el premio fuera para Rodri y señalaba claramente a Vinícius Júnior, delantero del Madrid.

"Más que merecido. Muchas felicidades, Rodri", publicaba Andrés Iniesta en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter). El Barça y el barcelonismo han aplaudido y secundado el mensaje de un Andrés Iniesta que también fue protagonista del discurso de Rodri, quien se acordó de otros grandes talentos españoles.