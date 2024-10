70 millones y adiós al Barça: la decisión está tomada, Deco activa su venta

El magnífico rendimiento que el Barça está demostrando en este inicio de temporada no es casualidad, la mano de Hansi Flick se nota y los resultados llegan acompañados de buen juego. El técnico alemán ha sabido construir un equipo donde cada una de sus piezas sabe lo que tiene que hacer. Confía en la totalidad de la plantilla y así lo demuestra partido a partido con rotaciones y cambios de posición.

Por otra parte, Hansi Flick ha sabido sacar el máximo rendimiento de sus futbolistas. La incorporación de varios de los talentos de La Masía no ha sido ningún problema y los jóvenes jugadores han respondido a la perfección. En la defensa, el sistema implementado por Flick ha potenciado a Íñigo Martínez y a Pau Cubarsí, quienes han demostrado una solidez inconmensurable.

Este rendimiento de altísimo nivel ha consolidado el eje de la defensa culé y Hansi Flick no está dispuesto a modificar su once en una zona tan sensible. En este sentido, la continuidad de la dupla formada por Íñigo Martínez y Pau Cubarsí podría dejar a Ronald Araújo en una posición muy delicada una vez regrese al equipo. De titular indiscutible con Xavi Hernández, Araújo podría pasar a estar en la lista de transferibles en un futuro inmediato.

Deco, a la escucha de ofertas por Ronald Araújo: ya tiene precio

Teniendo en cuenta el altísimo rendimiento de la actual defensa del FC Barcelona, Deco ya se está planteando cuál será el papel de Ronald Araújo tras su regreso. En este sentido, Deco ya ha comenzado a escuchar posibles ofertas que llegan por el central charrúa. Fuentes cercanas a Deco han revelado que el máximo responsable de la dirección deportiva ya le habría puesto un precio de salida fijado: 70 millones.

Con este precio, el Barça se aseguraría un buen ingreso económico en caso de que algún club esté dispuesto a hacerse con sus servicios. Por lo tanto, la venta de Ronald Araújo podría ser un buen negocio, más si cabe, pensando que lleva muchas lesiones a su espalda. Sus continuas bajas por lesión han hecho que su rendimiento sea muy irregular, y ahora Íñigo Martínez y Pau Cubarsí le cortan el paso, por lo que Deco ha decidido actuar.

Ronald Araújo podría salir en enero: Deco acepta

El Barça tiene mucha competencia en el eje central defensivo y a la dupla actual Cubarsí-Martínez hay que añadir a Christensen, Eric García o el mismo Koundé.

La venta de Ronald Araújo por un precio cercano a los 70 millones ayudaría de forma importante a Deco para cuadrar las cuentas y buscar nuevos fichajes. Para Araújo, su situación ha cambiado de forma significativa, de ser titular indiscutible, a una posible salida del Barça.

Deco sabe que ya ha habido bastantes rumores en el pasado mercado estival sobre una posible venta del central uruguayo. El Bayern Múnich ya demostró un interés relevante por el jugador del Barça, también se había hablado de algunos equipos de la Premier como Manchester United. Habrá que estar atentos a las próximas semanas que se atisban más que decisivas para la resolución del futuro de Ronald Araújo.