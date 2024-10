Raphinha, oferta recibida y mensaje directo a Flick que afecta a Lamine Yamal: 'Le...'

Raphinha está firmando un inicio de temporada perfecto y los números que está promediando hablan por sí solos. Los de la Ciudad Condal van primeros en la tabla y han dejado claro que Flick ha sido la solución perfecta. El entrenador alemán ha convertido al '11' en uno de los mejores extremos del mundo.

Paralelamente, el Barça cuenta con la mayor promesa del mundo, el joven Lamine Yamal. El extremo derecho también está dando mucho de lo que hablar y junto a Raphinha están mostrando las mejores bandas de LaLiga. Ahora, un conocido se ha lanzado a por el brasileño.

Raphinha, en el radar de un conocido del Barça

Raphinha ha llamado la atención de diversos de los grandes conjuntos de Europa, como es normal. En lo que va de temporada, el extremo está promediando unos números dignos de los candidatos al Balón de oro. Lleva 6 goles y 6 asistencias en 11 partidos, algo que está a la altura de muy pocos.

Paralelamente, Lamine Yamal también está registrando unos números más que buenos. 5 goles y 5 asistencias en 11 partidos; que es lo nunca visto en un futbolista tan joven. Además de esto, hay que sumarle a Lewandowski, que no se queda atrás.

Varias fuentes afirman que Luis Enrique sigue muy de cerca a Raphinha y que lo quiere fichar el verano que viene. Aun así, se sabe que el brasileño no se marchará, ya que está muy cómodo en el Barça. Además de esto, se dice que el capitán culé también ha hablado con Flick, siendo Lamine Yamal el tema principal de la conversación.

Raphinha intenta cuidar a Lamine Yamal

Aunque no se puede confirmar si ha sido Raphinha, a Flick le ha llegado información sobre Lamine Yamal. Parece que es consciente de que se enfrenta a una sobrecarga notable y que se merece descanso en el partido del domingo contra el Sevilla. En este sentido, todas las miradas apuntan en la misma dirección: "le toca a Ansu Fati".

Lamine Yamal lo ha jugado todo y quizás es momento de darle unos días de descanso para que se recupere bien. Raphinha podría moverse a su posición y Ansu Fati entrar en la del brasileño. Si finalmente es así, podremos ver si el canterano que brilló hace años puede resurgir.

Por el contrario, si Ansu Fati no tiene oportunidades o no convence a Flick, su destino podría estar definido. La competencia en la zona de ataque del Barça es muy grande y la opción de volver a salir cedido no es descabellada. De hecho, el mismo Sevilla lleva tiempo sonando como posible destino del '10', que podría tener su gran oportunidad este domingo ante la sobrecarga sufrida por Lamine Yamal.