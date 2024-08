El PSG ofreció 35M€ por un fichaje del Barça que ahora puede salir gratis

La situación económica del Barça es mucho peor de lo que la mayoría de aficionados se imaginaban. La antigua presidencia, dirigida por Josep Maria Bartomeu, dejó la entidad prácticamente en bancarrota. Ahora, Joan Laporta y su directiva están intentando reflotar el barco que casi estaba hundido.

Aun estando en una situación desfavorable, el Barça se ha mantenido competitivo y la mayoría de jugadores están haciendo todo lo que está en su mano por ganar. Especialmente, los canteranos, quienes están siendo piezas clave en el nuevo proyecto de Hansi Flick. Pese a eso, todo apunta a que la junta está considerando seriamente la salida de dos jugadores a coste 0, pese a que el PSG llegó a ofrecer 35M€ por uno.

El Barça, un barco a la deriva

Aunque ha conseguido mantenerse en la élite de fútbol, el Barça ya no es lo que era hace unos años. Los aficionados culés están empezando a cansarse de tantos cambios de dirección. Las malas gestiones y la imposibilidad de convencer a ciertos jugadores para que se incorporen ha dejado un mal sabor de boca entre los seguidores del cuadro catalán.

Nico Williams, por ejemplo, no ha firmado por el Barça porque la junta directiva no le ha dado garantías de que podría inscribirlo. Con Dani Olmo se ha visto que la situación es precaria: todavía no ha sido inscrito y ya se perdió el primer partido contra el Valencia en Mestalla. Para poder inscribir a los futbolistas que aún están fuera, los de la Ciudad Condal tienen que liberar masa salarial.

Para conseguirlo, el Barça ha optado por reglar y ceder jugadores: la salida de Gündogan al City a coste 0, Faye al Rennes, etc. Ahora, la directiva está pensando seriamente en ceder o dejar ir a jóvenes talentos que podrían aportar mucho al club solo porque no han hecho bien sus gestiones.

El regalo del Barça por el cual el PSG ofrecía 35 millones

Si la directiva deja ir a Héctor Fort a coste 0 o lo cede, habrá demostrado que su forma de encarar los problemas es de todo menos resolutiva. Según se dice, Hansi Flick busca a un lateral más experimentado para suplir a Alejandro Balde si llega a ser necesario. Pero con el nivel que ha mostrado Fort cuando ha tenido oportunidades, no hay necesidad de ir a por otro defensor izquierdo.

Además de la cesión, el Barça puede estarse planteando dejarlo ir totalmente gratis. Un jugador por el cual el PSG ofrecía 35 millones hace no mucho y ahora puede decir adiós sin dejar ni un euro en caja. La directiva sigue encadenando malas gestiones y esta podría ser la que sentencia definitivamente la confianza de los culés.