El mercado de fichajes ya ha empezado a dejar noticias importantes y surrealistas, pero el Barça acaba de ser el gran protagonista de una novedad muy inesperada: adiós FC Barcelona. Xabi Alonso, director técnico del Madrid, ha jugado un papel clave, pues ha convencido a un crack del Barça para que haga las maletas y se vaya del equipo de Flick. En el Barça no dan crédito: Xabi Alonso empieza a trabajar para que Hansi Flick no siga dominando en España y en Europa con su Barça perfectamente trabajado.

Oficial, Xabi Alonso se lo aconseja y dice adiós al Barça: 'Fichaje ya cancelado'

El Barça tiene varios objetivos fijados para este mercado de fichajes, pero Deco y Flick consideran que es vital que no se vayan piezas importantes, por mucho que no tengan minutos. Lo cierto es que, por el momento, no hay demasiadas bajas confirmadas: solo está cerrada la de Ansu Fati, que se irá cedido al Mónaco con el fin de sentirse futbolistas. Ahora bien, el Barça ya sabe que otro jugador del equipo se quiere ir por culpa de Xabi Alonso, que le ha aconsejado que se vaya del FC Barcelona este verano.

Con el fichaje de Joan García ya sellado, el Barça estaba estudiando la llegada de nuevas incorporaciones, pero no contaba con una mala noticia que ya ha sido confirmada por todos. Si nada se tuerce, un defensa del Barça con contrato en vigor abandonará el club culer por culpa de los consejos de Xabi Alonso, que ha llamado al jugador en cuestión.

Xabi Alonso le convence y se va del Barça: adiós Hansi Flick

Xabi Alonso es el entrenador del Real Madrid, pero anteriormente fue clave en el Bayer Leverkusen, su primer gran club como técnico. Es, precisamente, el Bayer Leverkusen el club que fichará un defensa del Barça con la ayuda de Xabi Alonso. Con la marcha de Tah, el Leverkusen quiere fichar a Andreas Christensen y este habría hablado con Xabi Alonso, que le habría aconsejado la ciudad de Leverkusen para vivir y competir.

El Barça no quería deshacerse de Andreas Christensen, pero el Leverkusen ofrecerá 27 millones de euros por el danés y, muy probablemente, el Barça los aceptará en los próximos días. Christensen está feliz en el Barça, pero sabe que la competencia es dura y que jugar con Flick estará complicado, sobre todo por el nivel de Cubarsí e Iñigo Martínez.

Xabi Alonso ha jugado un papel clave: le recomienda irse del Barça y fichar por el Leverkusen.