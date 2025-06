El Barça ha decidido descartar las llegadas de Nico Williams y Marcus Rashford, que no vestirán los colores culers durante la próxima temporada oficial. Nico Williams y Marcus Rashford estaban en la lista de prioridades del Barça, pero el club culer ve difícil cerrar ambos acuerdos por motivos económicos y ha decidido cambiar de objetivo. Así lo confirmar el FC Barcelona que, liderado por Joan Laporta, ya se prepara para atacar al Chelsea, que también sueña con contar con un gran extremo izquierdo.

Joan García será el primer fichaje del Barça, pero Joan Laporta quiere que el siguiente llegue a la vez y que sirva para reforzar el extremo izquierdo, ocupado principalmente por Raphinha. La idea del Barça es clara: ha descartado a Nico Williams y Marcus Rashford con el reto de fichar al gran extremo zurdo del Chelsea, algo que nadie había desvelado.

Nico Williams y Marcus Rashford gustan y gustarán mucho en el Barça, pero sus fichajes han quedado descartados por un simple motivo: la economía del FC Barcelona todavía no es excelente. El Barça no quiere pagar casi 60M€ por Nico Williams, mientras que considera que Rashford no se acaba de ajustar al perfil ofensivo que busca Flick, que ha solicitado descaro ofensivo. Luis Díaz es otro de los nombres que han sonado, pero su precio también es prohibitivo y el FC Barcelona duda de su encaje más inmediato en LaLiga.

Oficial, ni Nico Williams ni Marcus Rashford, el Barça ficha extremo en el Chelsea

Ni Marcus Rashford ni Nico Williams ficharán por el Barça durante este mercado de fichajes de verano. Así lo confirma el Barça, que da por cerradas dichas carpetas y que asegura que fichará a un extremo todavía mejor llegado del Chelsea de la Premier League. Nico Williams y Marcus Rashford sonaron para reforzar el ataque del Barça desde hace algunos meses, sobre todo Rashford, pero ambos están lejos de aterrizar en el Camp Nou este verano.

El Barça quiere cerrar la incorporación de un extremo, pero quiere hacerlo cerrando un acuerdo de traspaso. Ese ha sido el motivo que más ha alejado a Rashford del Barça, pues el United solo quería desprenderse del delantero inglés si se guardaba una opción real de recompra. El Barça se ha negado, motivo por el que ha puesto el foco en otro extremo que no está disfrutando de minutos y que, salvo sorpresa, se convertirá en atacante culer.

El Barça asalta Chelsea, nuevo extremo fichado gracias a Flick

Hansi Flick, con pasado en el Bayern de Múnich, ha sido clave para que el Barça se olvide de Nico Williams y Marcus Rashford. El entrenador alemán quiere un extremo de banda puro: un Lamine Yamal que ocupe el carril izquierdo, para que nos entendamos. Busca desborde, busca uno contra uno y busca, sobre todo, alguien que sea capaz de encadenar muchos esfuerzos en la presión.

El Barça ha encontrado todos estos atributos en un crack del Bayern de Múnich que, salvo sorpresa, iba a salir cedido al Chelsea. Nico Williams y Marcus Rashford estaban por delante en la lista de prioridades del Barça, pero Flick ha sido clave y ha movido tierra y cielo para convencerle. Nico Williams y Marcus Rashford no fichará por el Barça, pero sí que lo hará Kingsley Coman, extremo zurdo francés de 28 años con presente en el Bayern de Múnich.

Coman gusta mucho a Flick y el Barça ve al francés como una opción 'barata' para reforzar el extremo. Coman tiene contrato hasta 2027 y un valor de mercado próximo a los 20 millones de euros, cantidad que el Barça podría pagar sin demasiados problemas durante este mercado de fichajes.