Hansi Flick destaca por dar muchas oportunidades, pero no siempre todos los futbolistas del primer equipo del Barça gozan de las mismas. De hecho, hay un jugador del Barça que, cansado del trato de Hansi Flick, ha decidido hacer las maletas para irse al Valencia, club que ya le ofrece un nuevo contrato. Casadó y Gavi le han ganado la partida y, por ende, dicho centrocampista se irá del Barça rumbo al Valencia de Carlos Corberán, que también ha mostrado interés en Pau Víctor.

Valencia y Barça se verán las caras en LaLiga española, pero también deberán reunirse durante este mercado de fichajes de verano, pues tienen negocios pendientes. Según ha confirmado 'e-Notícies', el Valencia, que lucha por volver a entrar en Europa, ha cerrado el fichaje de uno de los mejores socios de Casadó y Gavi en el Barça. Nadie se lo esperaba, pero el Valencia ya cierra un fichaje clave, también para lograr competir de tú a tú con el Barça en la próxima edición de LaLiga española.

Además de Pau Víctor, el mejor socio de Casadó y Gavi tiene casi listo su fichaje por el Valencia: busca traicionar a un Hansi Flick que no le dará oportunidades. El Barça acelera para que el traspaso se cierre en las próximas horas, pues Hansi Flick no quiere que este centrocampista se suba al avión para ir a la gira asiática. Casadó y Gavi ya lo saben: uno de sus mejores socios, también centrocampista, se ve obligado a irse al Valencia por culpa del trato de Hansi Flick, que no lo quiere.

Oficial, se va al Valencia para traicionar a Hansi Flick: 'Casadó y Gavi dicen...'

A pocas horas para que el Barça arranque su gira de pretemporada, un jugador ya sabe que se quedará en tierras catalanas para cerrar su fichaje por el Valencia CF. Además de Pau Víctor, Marc-André Ter Stegen e Iñaki Peña, hay otro jugador, gran socio de Casadó y de Gavi, que tampoco viajará a la gira por Asia. Hansi Flick no quiere darle ninguna oportunidad y, por ende, se quedará entrenando en Can Barça a la espera de cerrar su fichaje por el Valencia de Corberán.

Casadó y Gavi seguirán siendo importantes, pero hay un centrocampista que se irá al Valencia con la intención de demostrar que Hansi Flick ha sido injusto con él. Para poder reforzarse, el Valencia ha puesto el foco en un crack del Barça, que es el socio ideal de Casadó y Gavi en el bloque que lidera Hansi Flick. El fichaje, según podemos confirmar, está muy avanzado, por lo que el Valencia dispondrá de dicho talento para tratar de derrotar al Barça en LaLiga.

Gavi y Casadó se quedan solos: un centrocampista se harta de Hansi Flick y se va al Valencia

El fichaje del que hablamos es Oriol Romeu, centrocampista de Ulldecona que está una paso de firmar por el Valencia CF. Romeu no entra en los planes de Hansi Flick y no viajará a la gira por Asia a la espera de resolver su futuro, que pasará por jugar en el Valencia. Según ha avanzado el 'Diario SPORT', el Valencia está interesado en Oriol Romeu y, por ahora, lidera la carrera para fichar al centrocampista defensivo del Barça, que no cuenta para Flick.

Podría acompañarle Pau Víctor, con quien comparte representante, pues el Valencia también ha mostrado mucho interés en el delantero de Sant Cugat del Vallés. A pesar del interés del Valencia, Pau Víctor ve con muy buenos ojos la propuesta del Sporting de Braga, donde jugó el exfutbolista del Barça Abel Ruiz hace alguans temporadas.