¡Notición! La COPE da el precio real de Marcus Rashford: 'El Barça está obligado a...'

Marcus Rashford será confirmado como nuevo jugador del FC Barcelona hoy mismo. Tras un fin de semana en el que los acontecimientos se han sucedido a un ritmo vertiginoso, el talentoso extremo del Manchester Untied firmará por el club catalán. Una operación que, pese a lo que puede parecer, esconde importantes detalles que poco a poco van saliendo a la luz.

Todo empezó el sábado, cuando Fabrizio Romano sorprendió al mundo del fútbol con su ya famoso 'Here We Go!'. Esta expresión solo la utiliza para confirmar los fichajes, así que cuando apareció relacionada con el Barça y Marcus Rashford, la afición culé estalló de felicidad y alegría. El futbolista inglés reforzará la plantilla del FC Barcelona cumpliendo el deseo de Hansi Flick, quien estaba deseoso de poder contar con un nuevo extremo.

Las cifras reales del acuerdo de Marcus Rashford

Según el propio Fabrizio Romano y muchos otros medios, Marcus Rashford aterriza en la Ciudad Condal cedido con opción de compra de 30 millones. Eso sí, parece que dicha cláusula no es obligatoria, lo que supone que el Barça tiene libertad total para decidir qué hacer con el futuro de Rashford el verano que viene. Si juega bien, el club podría valorar su continuidad; de lo contrario, dejarlo marchar no supondrá ningún problema.

Ahora bien, pese a que el trato puede parecer muy beneficioso para el FC Barcelona, la realidad es que tiene truco. Al menos así lo ha desvelado Miguel Rico en El Partidazo de la cadena COPE. Ayer por la noche, pasado el aluvión de información inicial, el reputado periodista explicó perfectamente las condiciones de la cesión de Marcus Rashford.

Miguel Rico explicó que el Barça consigue a Marcus Rashford cedido, pero se guarda una opción de compra de 30 millones que puede ejecutar o no en función de su rendimiento. Pero también aseguró que el club catalán se hará cargo del 70% de su salario. Del 30% restante, de momento, se hace cargo el Manchester United.

Ahora bien, si el Barça decide no ejecutar la cláusula de 30 millones el verano que viene, también deberá abonar ese 30% que ahora corresponde al Manchester United. Así lo ha explicado Miguel Rico en la COPE. "Si en verano el FC Barcelona no hace efectiva la opción de compra de 30 millones, tiene que pagar un 30 por ciento más".

Visto así, el fichaje de Marcus Rashford por el FC Barcelona no es tan positivo como podría parecer. Ahora Flick tiene la importante misión de hacer que Rashford rinda sobre el terreno de juego. Así, pese a que el club catalán tendría que pagar 30 millones para hacerse definitivamente con sus servicios, se ahorraría el 30% del salario de la presente temporada.