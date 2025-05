Es oficial, no jugará más con el Real Madrid: Su próximo equipo es el Manchester City

Hace unos meses, el Real Madrid vivió un verano lleno de ilusión y esperanza. La 15ª Champions League conquistada y la llegada de Kylian Mbappé hicieron que los aficionados se ilusionaran con una plantilla de ensueño. Sin embargo, con la temporada avanzando, las expectativas se han ido desinflando.

A pesar del potencial de la plantilla, Carlo Ancelotti no ha logrado encontrar la fórmula para hacer funcionar la plantilla. El resultado es que, a falta de unas semanas para que termine el curso, el Real Madrid terminará sin levantar un solo título y con muchas dudas de cara al futuro.

Las salidas que se avecinan en el Real Madrid

Como es habitual en el club blanco, tras una temporada sin títulos, se producirán cambios importantes en la plantilla. Carlo Ancelotti ha sido confirmado como el nuevo seleccionador de Brasil, lo que abre la puerta a la llegada de Xabi Alonso.

Por otro lado, el futuro de algunos jugadores está en el aire, y uno de los casos más destacados es el de Rodrygo Goes. A pesar de haber sido indiscutible para Carlo Ancelotti, la temporada del brasileño ha sido decepcionante, lo que ha puesto en duda su continuidad en el Real Madrid.

Rodrygo Goes: una temporada de altibajos

Rodrygo comenzó la temporada con grandes expectativas, pero no ha logrado brillar como se esperaba. Aunque ha registrado 13 goles y 10 asistencias en 50 partidos, las sensaciones han sido malas. A nivel de números, no se puede considerar un nefasto desempeño, pero a nivel de juego, el delantero brasileño no ha sido el jugador determinante que se esperaba.

Además, en las últimas semanas, Rodrygo parece haberse borrado de las grandes citas. Ante el FC Barcelona se rumoreó que no quería jugar, y en el partido contra el Mallorca, ni siquiera fue convocado. Un escenario que pone en bandeja su salida.

Rodrygo apunta al Manchester City

Ante estos contratiempos, el futuro de Rodrygo en el Real Madrid parece cada vez más claro: dejará el club para unirse al Manchester City.

Pep Guardiola ya intentó fichar al brasileño el verano pasado y, según las últimas informaciones, volverá a la carga este verano. El City ve en Rodrygo a un jugador talentoso que puede aportar mucho y el Madrid parece dispuesto a escuchar ofertas.

Rodrygo es un jugador con gran potencial, pero su paso por el Bernabéu ha estado marcado por la falta de consistencia. Si el Manchester City logra cerrar el acuerdo, el futuro del '11' estará en la Premier League, y el Real Madrid deberá buscar una nueva opción para reforzar su ataque.