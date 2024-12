Oficial, es mejor que Messi y firmará con el Barça: Laporta ya prepara el megacontrato

El pasado 17 diciembre se entregaron los premios The Best de la FIFA 2024 y Lamine Yamal era uno de los 11 nominados a ganar en la categoría de mejor jugador. Si bien Yamal no obtuvo el galardón, acabó entre los 5 mejores después del conteo final de los votos emitidos. El delantero del Barça hizo nuevamente historia, dado que se convirtió en el futbolista más joven en quedar en este puesto.

Lamine Yamal obtuvo un total de 30 puntos que fueron otorgados por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, aficionados y periodistas especializados. A destacar que Messi, su ídolo, lo eligió en primer lugar, reafirmando así la idea que Lamine es su heredero en este deporte. El argentino pudo emitir el voto teniendo en cuenta que es el capitán en la selección argentina.

Messi acabó dando la máxima puntuación de 5 puntos a Lamine Yamal, 3 puntos a Mbappé y 1 punto a Vinicius. De este modo, el canterano culé consiguió un quinto puesto muy meritorio, acabando incluso por encima de Messi, quien terminó sexto. Un resultado que, sin duda, demuestra que el '19' del Barça ya es mejor que el astro argentino en estos momentos.

Lamine Yamal fue elegido parte del equipo ideal de la FIFA

Lamine Yamal, además de superar a Messi, fue incluido en el equipo ideal de la FIFA 2024. Para celebrarlo, el canterano preparó un vídeo de agradecimiento hacia sus compañeros y el staff técnico por haberle ayudado a conseguir dicha nominación. Incluso tuvo algunas palabras para Xavi Hernández, destacando que fue su primer míster en el primer equipo y lo ayudó en todo.

Lamine Yamal no se olvidó de agradecer también al actual técnico, Hansi Flick, su confianza en él en todo momento. De Luis de la Fuente, seleccionador nacional, destacó su agradecimiento por haberle ayudado a ganar su primera Eurocopa. Lamine Yamal se sintió muy feliz y orgulloso de haber sido nominado con tan solo 17 años.

Jorge Mendes suelta el bombazo: Lamine Yamal renovará con el Barça

El Barça no puede dejar escapar a Lamine Yamal bajo ningún concepto y Laporta lo sabe, así que renovará a su estrella. Así lo confirmó Jorge Mendes, quien hace unos días habló de la gran promesa del Barça para tranquilizar a la afición culé. "Va a renovar porque es del Barça", sentenció.

En estos momentos, el contrato de Lamine Yamal con el Barça finaliza en 2026, pero será renovado en los próximos meses. Laporta, consciente de su enorme potencial, mejorará ostensiblemente las condiciones económicas para convencer al '19' y evitar así los cantos de sirena del Manchester City o el PSG. De momento no hay fecha para que presidente y jugador se sienten a hablar, pero no hay dudas de que lo harán.