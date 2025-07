Oficial, Florentino Pérez le sentencia y Xabi Alonso lo ejecuta, se va al Barça, 60 M€

El Real Madrid ha fracasado en el Mundial de Clubes y Florentino Pérez y Xabi Alonso, líderes del proyecto blanco, preparan cambios que el Barça pretende aprovechar ya. De hecho, en este Mundial de Clubes ya se han tomado las primeras decisiones: Florentino Pérez habló con Xabi Alonso y se cargaron a una estrella que fichará por el Barça. De hecho, dicha estrella apenas ha jugado y ha sido porque el Real Madrid tiene la certeza de que lleva semanas, por no decir meses, negociando con el Barça de Laporta.

Oficial, Florentino Pérez le sentencia y Xabi Alonso lo ejecuta, se va al Barça, 60M€

El Barça, eso sí, no niega que Rodrygo Goes gusta mucho en el club y que se está estudiando ficharle durante este mercado de fichajes. Rodrygo Goes no jugó ni un minuto contra el PSG, aunque Xabi Alonso destacó que fue "una decisión técnica", algo que no es nada cierto. La realidad es que Florentino Pérez ha ordenado que Rodrygo Goes no vuelva a jugar con el Real Madrid: el presidente blanco sabe que el brasileño negocia con el Barça.