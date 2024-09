Oficial, Deco se queda y ya piensa en fichajes: del Liverpool al Barça gratis en 2025

La última hora del FC Barcelona tiene que ver, directamente, con Deco. El nombre del director deportivo empezó a sonar por todos los medios de comunicación durante la tarde del domingo por un motivo realmente impactante. Y es que, según apuntaron varios medios de renombre como el diario Sport, el luso estaba meditando seriamente dejar su cargo y abandonar el Barça.

Al parecer, y siguiendo la información comentada, Deco estaría tremendamente descontento por la decepcionante situación económica con la que le ha tocado trabajar. Siente que no ha podido desarrollar sus planes a su gusto y, por todo ello, estaba planteando salir de manera inmediata del Barça. "Soy el director deportivo más pobre de Europa", parece que llegó a decir en una charla con Joan Laporta.

El revuelo originado fue tal que el propio Barça tuvo que emitir un comunicado exprés para calmar las aguas y desmentir la información publicada en el diario Sport. Deco seguirá al frente de la dirección deportiva y "con un grado alto de satisfacción por parte del club en su trabajo".

Deco sigue y ya trabaja en los próximos fichajes

Tras el lío originado, Deco no se rinde y sigue trabajando en posibles incorporaciones que aumenten el nivel de la plantilla. Es cierto que para el curso que viene la situación económica del Barça no habrá variado mucho, pero el portugués no quiere tirar la toalla tan pronto y sigue buscando.

Le gustaría reforzar el lateral derecho y se ha centrado en un crack del Liverpool que podría salir gratis. Deco sabe que en condiciones normales no podría hacer frente a este fichaje, ya que su valor de mercado es de 70 millones. Sin embargo, su objetivo termina contrato en 2025 y saldrá gratis, por lo que es una opción más que interesante para que compita con Koundé.

Hablamos de Trent Alexander-Arnold, el carrilero del Liverpool que gusta mucho a Deco y que podría firmar por el Barça a coste cero a partir del próximo mes de enero. Llegaría en verano, pero si decide no renovar las negociaciones podrían empezar meses antes. Sin duda, sería un refuerzo de lujo.

Deco deberá competir con el Real Madrid

El mayor obstáculo de Deco para firmar a Trent Alexander-Arnold no es la maltrecha economía culé, sino la competencia. Los grandes de Europa saben que Trent podría salir gratis del Liverpool el verano que viene y varios de ellos han mostrado interés.

El Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, es uno de los rivales que tendrá el Barça, así que veremos quién se lleva el gato al agua.