El Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina y Cristiano Ronaldo, estrella portuguesa de 40 años, quiere disputarlo con uno de los grandes aspirantes a levantar el título. Cristiano Ronaldo ha dejado de ser jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí y ya tiene apalabrado fichar con un equipo que disputará el Mundial de Clubes, pero quiere hacerlo para ganar. Dicho lo cual, 'e-Notícies' puede avanzar que Cristiano Ronaldo ha llamado a una estrella del Barça para llevársela a su nuevo equipo con el objetivo de ganar el Mundial de Clubes.

Si por algo destaca Cristiano Ronaldo es por ser un ganador nato: nunca se cansa de ganar y de intentarlo, aunque no le haya terminado de salir la jugada en Arabia. En el Al-Nassr ha sentado un gran precedente en Arabia, pero no el delantero portugués no ha sido feliz y, por ende, ya busca nuevo proyecto deportivo para volver a competir. Evidentemente, Cristiano Ronaldo quiere estar en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, algo que quiere hacer con un crack del Barça con el que se ha puesto en contacto.

Cristiano Ronaldo sigue siendo noticia a pesar de sus 40 años y no precisamente por volver al Real Madrid, sino por un nuevo destino que ilusiona a sus millones de seguidores. El delantero portugués confirmó que no seguirá en el Al-Nassr y su futuro empieza a definirse: quiere jugar el Mundial de Clubes y quiere contar con un jugador del FC Barcelona. Joan Laporta ya lo sabe: Cristiano Ronaldo tiene nuevo equipo y quiere llevarse a una estrella del Barça de Flick para que le ayude a levantar el Mundial de Clubes.

Oficial, Cristiano Ronaldo ya se lo lleva del Barça, fichaje para el Mundial de Clubes

El mercado de fichajes está revolucionado, sobre todo por todos los clubes que jugarán el próximo Mundial de Clubes que arrancará el 15 de junio. El Barça no formará parte de los elencos participantes, pero sí que podría hacerlo un jugador del primer equipo que ha sido contactado por el mismo Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, ya lejos de la órbita de Al-Nassr, quiere competir en el Mundial y quiere hacerlo con una estrella del Barça a su lado: Joan Laporta confirma el fichaje.

Han sonado muchos posibles destinos, pero Cristiano Ronaldo ya habría tomado una decisión final: quiere seguir jugando en Arabia y quiere fichar por el campeón Saudí, pero con una particularidad. Cristiano Ronaldo quiere ser el gran fichaje del Al-Hilal de la Saudi Pro League, pero quiere que un futbolista del Barça le acompañe en esta nueva y trepidante aventura futbolística.

Cristiano Ronaldo se vuelve loco: ficha en el Barça y se lo lleva al Mundial de Clubes

Todavía no es oficial, pero Cristiano Ronaldo se convertirá en nuevo delantero del Al-Hilal de Arabia. El Al-Hilal juega el Mundial de Clubes, algo que ha motivado el fichaje de un Cristiano Ronaldo que sigue siendo igual o incluso más ambicioso que cuando estaba en el Madrid. Cristiano Ronaldo se verá las caras con el Real Madrid en el Mundial de Clubes: jugará con el Al-Hilal y en su grupo están Madrid, Pachuca mexicano y RB Salzburg.

El Al-Hilal, que cuenta con jugadores con pasado en el Barça como Joao Cancelo, fichará a Cristiano Ronaldo, pero no será su único gran fichaje para el Mundial de Clubes. Según ha podido contrastar 'e-Notícies', el conjunto saudí también quiere fichar a Fermín López, que ya habría sido contactado por el mismo Cristiano Ronaldo.

La posición del Barça es clara: no quiere vender al de Huelva, pero Cristiano Ronaldo insiste y el mediocampista ofensivo tendrá la última palabra.