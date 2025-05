Oficial, nadie se espera el nuevo fichaje del Barça: 'Fabrizio Romano ya lo revela'

Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, ya ha revelado el útlimo gran fichaje del Barça, el cual casi nadie se esperaba o daba por hecho. Fabrizio Romano, famoso por su habitual 'Here We Go', ha publicado una información que confirma que el Barça tiene un nuevo objetivo de mercado, el cual nadie tenía en el radar.

El FC Barcelona ha arrancado el mercado estival con una prioridad clara: consolidar su plantilla antes de fichar. Joan Laporta tiene varios retos, pero fichar a un portero se ha convertido en el principal sin ningún tipo de duda. Entre los nombres destaca el del Dibu Martínez, pero Fabrizio Romano ha confirmado que los tiros van por otro lado.

El FC Barcelona ha completado su mejor temporada de los últimos años. Bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo ha logrado una transformación radical en poco tiempo. La moral del vestuario se ha disparado y el conjunto catalán ha encontrado su equilibrio, pero Joan Laporta sigue pensando en fichar a un portero.

Ter Stegen está cuestionado y tiene intenciones de escuchar al club, que podría ficharle un sustituto que sea titular. Szczęsny seguirá en el Barça, pero Joan Laporta quiere otro arquero y Fabrizio Romano ha revelado el nombre del favorito. Este es Joan García, portero del Espanyol cuya cláusula ronda los 25 millones.

El Barça no ha querido volver a improvisar en una posición tan crítica como la portería durante otra temporada más. Esta vez ha apostado por un perfil que combina juventud, experiencia en LaLiga y liderazgo: Fabrizio Romano lo confirma.