La oferta llega tarde, no se va: Ter Stegen, como capitán, frena su venta al West Ham

Como viene siendo habitual en los últimos años, el pasado mercado de fichajes estival en el seno del Barça fue una auténtica montaña rusa. Los objetivos eran unos, pero, al final, la realidad terminó siendo otra muy distinta. Sin embargo, de forma involuntaria, una de las apuestas obligadas de Hansi Flick en la zaga ha terminado saliendo mucho más efectiva de lo que se esperaba en un principio.

Hablamos de Íñigo Martínez, un jugador que, de primeras, no entraba en los planes del cuerpo técnico del Barça. La competencia en la parcela defensiva se auguraba realmente ardua, pues en el plantel culé habitan muchos centrales de alto linaje. De hecho, la irrupción de Pau Cubarsí a finales del pasado curso había trasladado a Íñigo Martínez aún más lejos de la titularidad.

Y, en este orden de ideas, y con la necesidad de vender jugadores, Íñigo Martínez figuraba como uno de los principales candidatos a abandonar el Barça en verano. No obstante, las ofertas no convencieron en absoluto, ni a jugador ni a club, y al Barça no le quedó otra que asumir que el ex del Athletic tenía que quedarse. Y menos mal que lo hizo.

Íñigo Martínez se lo ha ganado

Íñigo Martínez ha estado únicamente ausente en uno de los 12 duelos que ha disputado el Barça hasta la fecha; en todos los demás, titular. Con todo, ya podemos decir que se ha ganado la confianza no solo de Flick, sino de toda la plantilla. Ter Stegen, como líder del vestuario, ya le ha dicho a Laporta que su salida sería un durísimo golpe para el grupo.

Sin embargo, su nivel está siendo tan reseñable que ahora sí que están apareciendo equipos realmente interesados en hacer una fuerte inversión en él, como el West Ham. Pero el equipo de Lopetegui llega tarde; Íñigo Martínez ya no está en venta.

Y es que una serie de circunstancias, como las lesiones de larga duración de Ronald Araujo y de Andreas Christensen o el traslado de Koundé al lateral derecho, han provocado que Íñigo Martínez deba ocupar uno de los puestos de la doble pareja de centrales. Y, contra todo pronóstico, está rindiendo a un nivel soberbio, erigiéndose como capitán general de la zaga e imponiendo su ley y su veteranía en cualquier balón que ronda sus dominios.

El vasco tiene contrato vigente con el Barça hasta el próximo mes de junio, pero tiene una cláusula por la que renovará automáticamente si juega más del 50% de los minutos. Un objetivo que cumplirá con facilidad. Si bien es cierto que, cuando se recupere Ronald Araujo, lo normal sería que fuera el charrúa el titular, Íñigo Martínez se ha ganado poder formar parte de la plantilla de Flick.