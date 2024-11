Nuevo caso Vitor Roque: Deco respira aliviado, fichaje fallido y rumbo al Valladolid

Fichar a jóvenes promesas brasileñas está de moda; lleva varios años estándolo. Los grandes clubes europeos batallan constantemente por hacerse con los servicios de los jugadores que empiezan a despuntar en el Brasileirao. Y Barça y Real Madrid suelen están sumergidos constantemente en estas pujas.

En Europa buscan constantemente nuevos Neymars y nuevos Vinicius, pero la realidad es que muchas de estas apuestas acaban saliendo rana. Y sino que se lo digan al mismísimo Barça, quien lleva años sin acertar en una de estas. El último caso ha sido el de Vitor Roque, quien después de medio año realmente decepcionante, se ha quedado sin hueco en el equipo y ha tenido que poner rumbo al Real Betis.

E igual que le ha ocurrido al Barça, parece que el Real Madrid se encamina a un nuevo fracaso de este tipo con Endrick. El jugador de 18 años se ha topado con una competencia abismal en el tridente ofensivo y apenas está contando con oportunidades para desarrollarse. A Endrick le está costando adaptarse y Deco respira aliviado, pues también estuvo pujando fuerte por él.

El devenir de Endrick

Son apenas 122 minutos los que hemos podido ver a Endrick sobre el verde vestido de blanco. En ellos ha anotado un par de tantos, pero no le han servido para convencer a Carlo Ancelotti de tener más protagonismo. Se antoja prácticamente utópico poder sacar del once a jugadores del linaje de Vinicius, Rodrygo Goes o Kylian Mbappé para dar entrada a Endrick. Además, también andan por ahí Brahim Díaz y Arda Güler.

Con todo, hay un equipo de LaLiga que ha querido aprovecharse de la situación y, según ha informado el portal Fichajes.com, ya estaría intentando conseguir la cesión de Endrick cara a enero. No es otro que el Real Valladolid, un habitual en este tipo de acuerdos con el Real Madrid; especialmente, desde la compra de Ronaldo Nazario. Los vallisoletanos están sumergidos en la batalla por la permanencia y ofensivamente no les va especialmente bien, por lo que un refuerzo del calibre de Endrick podría resultar muy beneficioso.

Lo que está claro es que el Real Madrid terminó haciéndole un grato favor al Barça venciéndole en la puja por Endrick. Sólo le hubiera faltado a Joan Laporta haber invertido tanto dinero en una joven promesa brasileña de nuevo y que le hubiera vuelto a salir mal la apuesta. El ex del Palmeiras es todavía un chaval y tiene un largo recorrido por delante, pero la realidad es que sus primeras actuaciones no dan pie a pensar que pueda terminar siendo una superestrella.