Nico Williams no lo esperaba, adiós y suerte, 2 fichajes de 100M€ ocupan su lugar

Nico Williams ha sido uno de los jugadores que más ha dado de lo que hablar estos últimos meses. El extremo mostró un gran nivel en la 2023-24 y en la Eurocopa, competición donde ser dio a conocer mundialmente. El Barça, que ya lo tenía en el punto de mira desde hace tiempo, acabó de confirmar que su fichaje era todo un acierto.

Por desgracia para los culés, la voluntad de Nico Williams de quedarse un año más en el Athletic Club y los problemas económicos del Barça han frustrado su posible fichaje. Una vez cerrado el mercado de fichajes de verano, en conjunto catalán ha tenido que mirar hacia el futuro. Aunque no se descarta el fichaje del español, dos nombres están cogiendo cada vez más fuerza en los despachos del FC Barcelona.

Nico Williams tiene competencia

Nico Williams conforma una dupla espectacular con Lamine Yamal y muestran su mejor fútbol juntos. Durante este verano, ha habido comentarios que han acercado al extremo del Athletic Club al Barça. De hecho, el propio Joan Laporta afirmó públicamente que le gustaba mucho el del conjunto vasco.

Finalmente, Tainta, el agente de Nico Williams, afirmó que su representado quería estar un año más en su actual club. Además, se sabe que el Barça no podía asegurarle la inscripción; Dani Olmo ha acabado siendo el ejemplo. Pero todo ha cambiado, y aunque Nico sigue en la lista de deseos de los catalanes, ya no es el único.

Rafael Leao, la estrella del AC Milan, también es del agrado de los de la Ciudad Condal, pero es demasiado caro. Su fichaje supondría un gasto de, aproximadamente, 90 millones de euros. El otro nombre es Jamal Musiala, que según El Nacional.cat también es del interés de los culés.

Rafel Leao y Jamal Musiala, nuevos favoritos

Rafael Leao tiene contrato con el AC Milan hasta 2028 y no dejarán que se marche fácilmente. Sabiendo que el Barça no puede pagar los 90 millones que pedirían por él, su fichaje no es viable hasta que la situación económica de los catalanes mejore. El que sí sería más sencillo es Jamal Musiala, la estrella alemana del Bayern de Múnich.

Aunque Jamal Musiala tiene un valor de mercado de 130 millones, su contrato finaliza en 2026. Si el mediocentro pusiera de su parte, el Barça podría ejercer presión en el conjunto de la Bundesliga. Aunque no podemos asegurar nada, Nico Williams pierde puestos en la lista de favoritos y tendrá que decidirse pronto.