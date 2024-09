Nico Williams manda un claro mensaje tras su fichaje fallido por el Barça: 'No se...'

Nico Williams ha experimentado una evolución meteórica en el fútbol español, pues hace un año era prácticamente un completo desconocido fuera de su entorno. Sin embargo, su espectacular rendimiento durante la temporada 2023/2024 lo catapultó al estrellato, convirtiéndose en uno de los jugadores más codiciados de LaLiga. Además, su brillante actuación en la Eurocopa 2024, donde fue clave para que España se coronara campeona, terminó de consolidar su estatus como uno de los mejores extremos del continente.

Tras sus éxitos, Nico Williams empezó a sonar con fuerza en el mercado de fichajes, y uno de los equipos más interesados en hacerse con sus servicios fue el FC Barcelona. A lo largo del verano, el Barça se posicionó como el principal candidato para fichar al joven talento. Las negociaciones avanzaron, y todo parecía indicar que Nico vestiría la camiseta culé para la temporada 2024/2025.

Sin embargo, en un giro inesperado, el fichaje de Nico Williams por el Barça no se concretó. Joan Laporta aseguró que su incorporación no se materializó por motivos deportivos, pero ahora en entorno del habilidoso extremo ha contado la verdad. Y, según parece, la decisión final no tuvo nada que ver con el aspecto deportivo ni con la economía culé.

Nico Williams manda un mensaje y su hermano lo comparte

En torno al fichaje fallido de Nico Williams por el Barça surgieron muchas especulaciones. Durante semanas se habló de las posibles causas, desde aspectos financieros hasta deportivos. Finalmente, ha sido su hermano, Iñaki Williams, quien ha decidido aclarar públicamente lo sucedido y explicar la postura de Nico.

Iñaki, también jugador del Athletic, ha declarado: “Nico está muy feliz y ha decidido seguir en el Athletic, es la mejor decisión que ha tomado. Ha dicho que no se arrepiente y es lo que me alegra”.

Con estas palabras, Iñaki despeja cualquier duda sobre si Nico Williams se siente frustrado por no haber fichado por el Barça. El propio Nico ha optado por seguir creciendo en Bilbao, donde tiene la confianza del club y un papel protagonista en el proyecto del Athletic.

A pesar de que su futuro parecía estar en el Camp Nou, Nico Williams ha decidido priorizar su desarrollo en el Athletic, o al menos así lo ha confirmado Iñaki. Su compromiso con el club vasco ha sido una muestra de lealtad, y su mensaje tras el fichaje fallido por el Barça deja claro que está satisfecho con su decisión.