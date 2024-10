El Barça, gracias al trabajo de Deco, ya confirma que ha atado el fichaje de un nuevo pivote para el primer equipo que lidera el alemán Hansi Flick. El Barça buscaba un nuevo mediocampista defensivo y, como es evidente, el objetivo pasaba por tantear a estrellas mundiales como Rodri o Kimmich, pero Deco ha atado a otra figura inesperada. Ni Rodri ni Kimmich: el Barça de Deco ya hace oficial la llegada de otro pivote, que costará menos de 4 millones de euros y que vendrá para competir por minutos.

Deco le llama y confirma un nuevo fichaje para el Barça: "3,5M€ y podría llegar a valer 60..."

Ni Rodri ni Kimmich, Deco ya ata otro fichaje histórico para el Barça: 3,5M€ pivote ok

¿Qué fichaje ha firmado Deco para olvidar a Kimmich y a Rodri? Pues Deco ha fichado a Dário Essugo, mediocampista portugués de 19 años que está jugando cedido en Las Palmas. Essugo pertenece al Sporting de Portugal, club con el que Deco tiene una excelente relación, y termina contrato este próximo mes de junio de 2025. El Barça ata a Essugo y se convertirá en un fichaje histórico: 3,5M€ para hacer olvidar a Kimmich y a Rodri, dos mediocampistas defensivos de máximo nivel europeo y mundial.