Ni Chelsea ni United, Hansi Flick le abre las puertas del Barça: Es el extremo ideal

De cara a la próxima temporada, la dirección deportiva del Barça trabaja desde hace meses en reforzar la plantilla para hacerla más competitiva. Son varias las demarcaciones a reforzar, con los laterales y la portería como zonas destacadas. Sin embargo, para Hansi Flick es prioritaria la llegada de un extremo de calidad que pueda dosificar a Lamine Yamal y Raphinha cuando sea necesario.

Hansi Flick solo cuenta con el brasileño y la joya de La Masía para jugar por banda, pues Ansu Fati no ha estado a la altura y saldrá en verano. Ferran Torres, por su parte, se ha asentado como sustituto de garantías de Robert Lewandowski en el centro del ataque, así que no está disponible para jugar por los costados. En consecuencia, Flick ha pedido a Deco y Laporta la llegada de un extremo que pueda suplir con plenas garantías a los dos titulares.

En este sentido, hace tiempo que Deco trabaja para la llegada del colombiano Luis Díaz, pero su alto coste dificulta enormemente la operación. Otro caso similar es el preferido de Laporta, el portugués Rafael Leao del AC Milan, por el cual el conjunto italiano pide alrededor de 100M. Ante tal tesitura, Hansi Flick ha presentado una tercera opción que podría salvar a un jugador rechazado por el Chelsea y el Manchester United en las últimas horas.

Jadon Sancho, un extremo TOP que podría acabar en el Barça

Jadon Sancho fue el fichaje estrella del mercado de 2021 después de que el Manchester United pagase 85 millones al Borussia Dortmund por su traspaso. Sin embargo, el habilidoso extremo inglés no ha conseguido asentarse en Old Trafford y lleva varias temporadas encadenando cesión tras cesión. La última le ha llevado al Chelsea, donde tampoco ha convencido pese a sus 5 goles y 10 asistencias en 2.400 minutos jugados.

En Chelsea no ha encajado, pero la realidad es que el Manchester United tampoco cuenta con el extremo. La campaña anterior ya estuvo cedido en el Dortmund y jugó a un gran nivel alcanzando la final de la Champions League, pero en la Premier no acaba de explotar. Es por eso que, ante tal escenario, Hansi Flick no ha dudado en valorar la posible incorporación de Jadon Sancho a las filas del Barça.

La posible llegada de Jadon Sancho al Camp Nou genera ilusión

Jadon Sancho tiene contrato en vigor con el Manchester United hasta junio de 2026. De todas formas, los de Old Trafford no vislumbran su continuidad y le buscarán salida este mismo verano. Y Hansi Flick, consciente de ello, ha pedido su fichaje: el Barça ya está valorando su cesión para que sea el suplente de Raphinha y Lamine el año que viene.

Así, en caso de que Jadon Sancho acabara convenciendo a Hansi Flick, podría fichar en calidad de agente libre la próxima campaña. Teniendo en cuenta el alto coste que supone el traspaso de jugadores como Díaz o Leao, el extremo inglés puede ser una alternativa interesante. Además, Jadon aceptaría su rol como suplente, lo que podría facilitar enormemente la operación.