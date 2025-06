Confirmado, Hansi Flick no le ha dado ni bola: la perla de La Masía se va al Oporto

Hansi Flick ha confiado desde el primer día en La Masía. Antes incluso de aterrizar en Barcelona, la fábrica de talentos del Barça ya fue decisiva para su futuro.

Deco quedó asombrado por el conocimiento que tenía Hansi Flick sobre los jóvenes jugadores y apostó por su fichaje. Y menos mal, porque el técnico alemán ha sido clave en la buena temporada culé. Los novedosos métodos de trabajo de Flick, su pasión por la preparación física y la confianza que ha depositado en los canteranos son su sello.

Sin embargo, no todos pueden tener sitio en el primer equipo. Y Hansi Flick se está dando cuenta de ello de la peor manera posible. Los mejores jugadores del filial están haciendo las maletas para que su progresión no se vea frenada por la enorme competencia que existe en el primer equipo del FC Barcelona.

Tres bajas importantes en La Masía

Hace algunas semanas, Unai Hernández, el ‘10’ del filial, decidió marcharse a Arabia Saudí ante la falta de oportunidades. Un caso similar es el de Pau Prim, el heredero natural de Busquets, que ha decidido no renovar y salir rumbo a Qatar. Y ahora se ha producido una tercera salida muy comentada.

El perjudicado en esta ocasión ha sido Guille Fernández, que firmará con el Oporto a cambio de 5 millones de euros. Guille es un mediocentro que ha destacado en el Barça Atlètic esta temporada. Ha jugado 22 partidos y acumulado más de 1.800 minutos, demostrando un estilo de juego agresivo, con buena salida de balón y capacidad de recuperación.

Un mediocentro con mucho futuro

Guille Fernández combina potencia física con buena técnica. Su versatilidad y entrega le convierten en un futbolista muy interesante. Sin embargo, en el primer equipo no tiene asegurados los minutos que desea para seguir creciendo.

Aun así, está claro que La Masía sigue siendo una fuente inagotable de talento. No obstante, no todos pueden tener cabida en el primer equipo. Hansi Flick confía en Guille, pero no le puede prometer minutos de calidad, y eso es algo que el Oporto sí puede ofrecerle.

Guille Fernández Is A Top Talent!

Un paso necesario para crecer

La salida de Guille Fernández no es un adiós definitivo. Es un paso necesario para su crecimiento personal y futbolístico. En Portugal podrá disputar minutos y seguir desarrollándose, mientras que el Barça podrá gestionar mejor su plantilla.

Hansi Flick ha sabido apostar por La Masía para rejuvenecer al Barça. Pero la competencia es feroz y las salidas inevitables. Guille Fernández es el último ejemplo de esa realidad: su fichaje por el Oporto muestra la complejidad de gestionar un vestuario lleno de talento joven.