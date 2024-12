Ni Barça ni Madrid: el fichaje más esperado lo confirma, Joan Laporta y Florentino, KO

Quedan todavía más de seis meses y más de la mitad de la presente temporada por disputarse, pero el mercado estival ya empieza a asomarse en el horizonte. Los equipos trabajan con mucha antelación en la confección de la plantilla del próximo curso con la intención de que todo salga según lo previsto. Y, si no lo hace, al menos tener tiempo de sobras para poder buscar alternativas al plan inicial.

Enero es, además, una fecha clave en este escenario, pues a partir de este mes, aquellos que quedan libres en verano ya pueden empezar a negociar con los clubes interesados. Y en este orden de ideas, Barça y Real Madrid están unidos por un mismo objetivo: conseguir al que se considera como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo gratis. Aunque parece que, para desgracia de ambos, el resultado también va a ser compartido: una negativa.

Y es que Alphonso Davies parecía estar primero muy relacionado con el futuro inmediato del Real Madrid; de hecho, incluso sorprendió que no llegara el pasado verano. Pero pasaron los meses y Alphonso Davies parecía cambiar de bando, acercándose ahora al Barça, siempre con la certeza de que no iba a renovar con el Bayern de Múnich. Sin embargo, según ha informado Sport1, las cosas podrían haber cambiado rotundamente en los últimos días: un nuevo giro dramático de los acontecimientos.

La bipolaridad de Alphonso Davies deja sin nada a Joan Laporta y Florentino Pérez

Uno de los aspectos que provocaban que Alphonso Davies no quisiera prolongar su estancia en el Allianz Arena era que los bávaros no estaban dispuestos a asumir el salario que deseaba. Y él, a sabiendas de que había grandes clubes europeos interesados, no quiso entrar en el juego del Bayern. Y las negociaciones llegaron a considerarse rotas aún con un año por delante de contrato en vigor.

Pero ahora han pasado los meses y la llegada de Vincent Kompany podría haber cambiado el parecer del canadiense. La fuente anteriormente mencionada garantiza que la renovación de Alphonso Davies con el Bayern está más cerca que nunca y que incluso podría cerrarse en los próximos días. Para ello, por supuesto, el jugador ha tenido que reducir sus prestaciones y asumir que no iba a cobrar lo que le gustaría.

Esta decisión de Alhonso Davies ha dejado ciertamente en la estocada tanto a Barça como a Real Madrid. Ambos clubes requieren reforzar el flanco zurdo en la línea defensiva y el nombre de Alphonso Davies resultaba muy atractivo para sus intereses. Pero al final, el norteamericano ha acabado quitando el caramelito que había puesto en la boca a Barça y a Real Madrid.